Fatti due conti, John Wick ha ucciso più persone di Jason Voorhees e Michael Myers messi insieme. Questo è il dato che emerge dai calcoli di Bloody Disgusting, che ha sommato tutte le vittime di John Wick della prima trilogia di film dedicati all'affascinante killer.

Ebbene, John Wick avrebbe mietuto più vittime dei franchise di Halloween[/FILM] e Venerdì 13 messi insieme. Se il calcolo è corretto, il killer interpretato da Keanu Reeves ha fatto fuori 306 persone in John Wick, John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3: Parabellum.

Nel franchise di Halloween, Michael Myers ha sterminato 140 persone, mentre in Venerdì 13 Jason Voorhees ha fatto ucciso 157 vittime (il conto totale di cadaveri del franchise è 181, Ma come ricorderanno bene i fan, non è stato Jason a inaugurare la scia di sangue. Sommati, si parla di 297 morti in 20 film, meno delle vittime di John Wick.

Mentre è stato confermato ufficialmente l'arrivo di Johh Wick 4, John Wick 3: Parabellum continua a spopolare al cinema, qui trovate la nostra recensione di John Wick 3: Parabellum).