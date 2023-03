John Wick: Keanu Reeves fa il riassunto del franchise in un minuto (VIDEO)

Le prime reazioni promuovono John Wick 4, alimentando l'hype dei fan (come se non fosse già alle stelle). Adesso ci si mette anche la star Keanu Reeves, che riassume il plot del franchise di John Wick in un minuto in un irresistibile video.

Nella clip, Keanu Reeves riassume gli eventi dei tre film nel suo stile energico: "Gangster ruba l'auto di un ex sicario e uccide il suo cucciolo". Poi chiarisce: "La mia defunta moglie mi ha dato un cane per aiutarmi a superare il trauma della perdita". Quindi continua: "Abbatte metà della mafia russa e sceglie un nuovo cane lungo la strada". Raccontando gli eventi del capitolo 2, esclama: "Sto combattendo per la mia vita!" Quindi passa rapidamente agli eventi del capitolo 3 e osserva "Per salvare The Continental, Winston finge la morte di John ..." aggiungendo: "Non lo so, finge la morte di John ... sapete, questo personaggio, Winston è una figura sfuggente". Riassume poi: "John viene salvato dall'emarginato Bowery King e insieme giurano vendetta contro la Gran Tavola. Ora siete pronti per John Wick 4".

Diretto da Chad Stahelski, John Wick 4 riprenderà dopo il cliffhanger finale di John Wick 3: Parabellum del 2019, che ha visto Wick ferito unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

Con una durata fiume di 2 ore e 49 minuti, John Wick 4 arriva nei cinema italiani il 23 marzo; il film preparerà il terreno per John Wick: Capitolo 5 e per l'imminente spin-off con Ana de Armas, Ballerina.