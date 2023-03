John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set

Keanu Reeves ha passato in rassegna i (pochi, per fortuna) incidenti occorsi sul set della saga di John Wick, il cui quarto capitolo è nei cinema italiani dal 23 aprile.

Keanu Reeves ha rivelato in una nuova intervista con ComicBook.com che una volta ha aperto la testa di un uomo per sbaglio durante una scena acrobatica andata male mentre girava uno dei film della saga di John Wick. Reeves ha al suo attivo quattro film del franchise l'ultimo dei quali, John Wick, è nei cinema italiani da ieri. La saga action ad altissima tensione gli ha richiesto di fare acrobazie folli che coinvolgono auto in corsa, nunchaku, spade e altro ancora.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

"Beh, voglio dire, tutti sono piuttosto stanchi, ma è il miglior tipo di stanchezza", ha spiegato Keanu Reeves quando gli è stato chiesto che tipo di incidenti si sono verificati sui set di John Wick. "È come se avessi scalato una montagna ora che stai riposando; come se avessi finito il gioco e avessi vinto".

Il divo ha proseguito: "Quindi, in termini di incidenti, ho commesso un errore una volta: ho aperto la testa a un uomo. È stato davvero terribile. Ma a parte questo... oh, un tizio è stato investito da un'auto. Era in macchina, quindi è dovuto andare in ospedale, ma stava bene. Tutto questo per dire che devi stare attento. Ma è fantastico che tutti sul set si prendano cura l'uno dell'altro. Ci sono lividi, colpi e dolori, ma 'nessun essere umano è stato danneggiato durante le riprese di questo film!'.

Ballerina: le scene d'azione dello spin-off saranno diverse da John Wick. Ecco come

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.