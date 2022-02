John Wick: Halle Berry anticipa un potenziale spinoff su Sofia

Halle Berry non sarà in John Wick: Chapter 4, ma auspica l'arrivo di uno spinoff cinematografico dedicato al personaggio di Sofia.

John Wick 3: Parabellum, una scena con Halle Berry

"Sofia non sarà nel prossimo film di John Wick", ha detto a IGN Halle Berry prima di aggiungere, "Ma potrebbe esserci una possibilità per Sofia... un suo film. Quindi potrebbe non essere in John Wick, ma potrebbe avere uno spazio dedicato a lei."

Per Halle Berry, "uno spinoff su Sofia potrebbe aiutarmi a superare la delusione per lo spinoff cancellato di 007 La morte può attendere".

Ad oggi, solo uno spinoff di John Wick è stato confermato dallo studio. La serie The Continental andrà in onda su STARZ prossimamente raccontando una serie di eventi concentrati in tre notti. C'è anche un potenziale spin-off cinematografico in preparazione intitolato Ballerina, con il gruppo di assassini guidati da The Director di Anjelica Huston. Lo scorso ottobre, Ana De Armas era in trattative per recitare nel film, mentre Len Wiseman avrebbe diretto la sceneggiatura firmataa dall'autore di John Wick: Chapter 4, Shay Hatten, che ha assunto il ruolo di sceneggiatore principale del franchise, sostituendo il creatore di Wick Derek Kolstad.

John Wick: Chapter 4 dovrebbe arrivare nei cinema il 24 marzo 2023, mentre The Continental non ha ancora una data di uscita ufficiale.