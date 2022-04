John Wick: Chapter 4, Keanu Reeves uccide i nemici con i nunchaku nelle prime immagini del CinemaCon

Keanu Reeves uccide i nemici applicando tecniche di combattimento da ninja nel teaser di John Wick: Chapter 4 mostrato in anteprima al CinemaCon 2022.

Keanu Reeves torna a sterminare orde di nemici nelle prime immagini di John Wick: Chapter 4 mostrate in anteprima al pubblico del CinemaCon 2022, a Las Vegas.

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Apparendo durante la presentazione di Lionsgate all'annuale fiera commerciale dedicata al cinema, Keanu Reeves è stato accolto da applausi vigorosi e urla di incitamento dai fan.

Il nuovo capitolo della saga di John Wick segnerà la nuova collaborazione tra Reeves e il regista-stuntman Chad Stahelski. L'originale John Wick, uscito nel 2014, ha incassato 86 milioni in tutto il mondo, seguito da John Wick: Chapter 2, che ha incassato 171,5 milioni e da John Wick: Chapter 3 - Parabellum, che nel 2019 è arrivato a incassare 327,3 milioni.

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Nel materiale mostrato a Las Vegas ritroviamo John Wick nel suo perpetuo tour di vendetta. Questa volta il killer braccato da altri killer assume tecniche e movenze dei ninja visto che lo vediamo mentre prende a pugni un palo di legno fino a farsi sanguinare le nocche mentre il co-protagonista Laurence Fishburne gli fa da spalla.

"Voglio che trovi la pace, John", risuona una voce fuori campo mentre un montaggio riproduce Reeves che uccide i suoi nemici, "ma l'unico percorso a cui questo porta è la morte".

Negli ultimi istanti del trailer, Reeves affronta due cattivi nell'atrio di una galleria d'arte, brutalizzandoli con i nunchaku in un movimento incessante, sbalorditivo.

Insieme a Keany Reeves, in John Wick: Chapter 4 ci sono Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown. Il pilastro del franchise Ian McShane è tornato nei panni di Winston, il manager del Continental Hotel. Non rivedremo, invece, Halle Berry, che ha interpretato Sofia nel Capitolo 3.

"Sofia non sarà nel prossimo film di John Wick", ha detto Berry a IGN all'inizio di quest'anno, anche se il personaggio potrebbe avere il suo film spin-off. "Potrebbe esserci una Sofia... il suo film. Quindi potrebbe non essere in John Wick, ma potremmo rivederla".

John Wick: Chapter 4 uscirà nei cinema a maggio 2023.