John Wick: Chapter 4, Keanu Reeves aveva un solo obiettivo per il suo personaggio: "Farlo soffrire"

Keanu Reeves ha svelato il solo obiettivo che aveva per il suo personaggio nella realizzazione di John Wick: Chapter 4, farlo soffrire. I fan sono avvisati.

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

"Continuiamo a trovare modi nuovi e interessanti per far soffrire John Wick", ha spiegato il regista e stuntman veterano Chad Stahelski, commentando il franchise che finora ha incassato 579 milioni di dollari al botteghino mondiale. "Ecco da dove viene l'azione. Capire come farlo soffrire, e poi progettarlo a rovescio".

Naturalmente, alcune di queste idee sadiche provengono dallo stesso protagonista Keanu Reeves che ammette: "Ho suggerito un paio di cose, come 'Saliamo su un cavallo nel deserto'. 'Guidiamo un po'.'"

Le immagini di John Wick: Chapter 4 mostrate al CinemaCon 2022 hanno mostrato Keanu Reeves impegnato in tali attività. "Sei pronto, John?" chiede il personaggio di Laurence Fishburne dando il via al trailer che promette "sta nascendo un nuovo giorno, nuove idee, nuove regole, nuova gestione". Poi Wick dice: "Li ucciderò tutti". Seguono a sequenze di combattimenti epici (inclusa una scena acquatica), Wick a cavallo nel deserto, inseguimenti in auto e Wick che colpisce un nemico alla testa con i nunchaku. "Voglio che trovi la pace, John", dice un personaggio in voce fuori campo. Un altro aggiunge "L'unico percorso a cui questo porta è la morte".

John Wick: storia di una trilogia sincopata

John Wick: Chapter 4 arriverà nei cinema nella primavera del 2023. Interrogato sul futuro del franchise, Keanu Reeves non si sbilancia e spiega: "Affrontiamo un film alla volta".

Chad Stahelski aggiunge: "Lo facciamo capitolo per capitolo. Proprio come un autore; scrivi il capitolo, ti gratti la testa, scrivi il capitolo successivo".