John Wick - Capitolo 2: Keanu Reeves e il suo cane in una foto inedita

Svelata una foto inedita di John Wick - Capitolo 2 che mostra la star Keanu Reeves insieme al suo cane. Il cane senza nome ha fatto la sua comparsa alla fine del primo John Wick quando il killer entra in un canile dopo aver combattuto l'antagonista Viggo Tarasov (Michael Nyqvist).

Nella nuova foto vediamo John Wick vestito in maniera casual, e non col completo scuro che funge da divisa per il personaggio, insieme al nuovo amico, il pitbull che ritroveremo anche in John Wick 3: Parabellum. La foto è stata scattata dal fotografo Niko Tavernise durante le riprese della sequenza che vede John in fuga insieme al suo cane. Il vero nome del cane, a cui in John Wick - Capitolo 2 si fa riferimento come al 'ragazzo', è Cha Cha ed è un pitbull femmin. Grazie al franchise, anche Cha Cha è diventata una star del grande schermo.

