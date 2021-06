John Wick 4: Wesley Snipes doveva far parte del cast, ma la cosa non ha funzionato

Le trattative di Wesley Snipes con Lionsgate per recitare in John Wick 4 a fianco di Keanu Reeves non sarebbero andate in porto.

Qualche ora fa il web è stato scosso dalla notizia del possibile ingaggio di Wesley Snipes in John Wick 4, rumor prontamente smentito visto che dopo i primi contatti, la produzione non è riuscita a trovare l'accordo con l'attore.

L'attore Wesley Snipes

L'ipotesi di Wesley Snipes in John Wick: Chapter 4 non è+ priva di fascino viste le performance dell'attore negli action apprezzate dai fan di ogni parte del mondo, ma il rumor diffuso dal blog The Illuminerdi di un suo possibile ingaggio nel quarto capitolo della saga cje vede protagonista Keanu Reeves ha trovato pronta smentita.

The Illuminerdi sosteneva che la star di Blade sarebbe stata prossima a un accordo con Lionsgate per un ruolo di supporto dovuto ai suoi crediti come action man in film quali Demolition Man e The Expendables 3, "uno spadaccino che si confronterà con Keanu Reeves".

Borys Kit dell'Hollywood Reporter è intervenuto su Twitter smentendo il rumor e chiarendo che, "nonostante alcuni report, la action star @wesleysnipes non sarà in #JohnWick 4. Ci sono state alcune trattative un po' di tempo fa, ma la cosa non ha funzionato."

Blade: Wesley Snipes non sarà coinvolto nel reboot, ma annuncia un nuovo progetto "Blade-Killer"

Le riprese di John Wick 4 inizieranno a breve a Berlino e Parigi, con riprese aggiuntive a New York e in Giappone. A fianco di Keanu Reeves ci saranno la pop star Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson e Bill Skarsgard. Laurence Fishburne ha confermato il ritorno nei ruolo del Bowery King, già apparso in John Wick 2 e John Wick 3.