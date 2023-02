John Wick 4, Keanu Reeves ha passato tre mesi ad allenarsi per le scene d'azione: "Siamo andati troppo oltre?"

Keanu Reeves non si tira mai indietro quando si tratta di eseguire di persona le incredibile acrobazie presenti nei suoi film. Il divo ha rivelato di aver trascorso tre mesi di tempo ad allenarsi per le sequenze d'azione di John Wick 4

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

"Sono state circa 12 settimane di allenamento. Sono nuovi livelli di azione", ha detto Reeves in una nuova featurette. "Sapete, i Nunchaku sono impegnativi da maneggiare... L'azione di John Wick richiede uno sforzo sempre maggiore da parte di tutta la squadra. Vedi l'impegno del team".

Lo stunt più impegnativo, secondo l'attore, è stata un'acrobazia automobilistica in cui il personaggio di Keanu Reeves corre intorno allo storico Arco di Trionfo a Parigi, in Francia. L'attore ha dovuto imparare a fare un'inversione di 180 inverso e andare alla deriva mentre ricarica la sua pistola e sparava fuori dallo sportello porta. Come ha spiegato Reeves, "per il Capitolo 4, volevamo riportare in scena le muscle car. Siamo andati troppo oltre?".

"Abbiamo portato gli inseguimenti in macchina a un livello superiore, cosa che mi piace molto", ha detto Reeves alla rivista Total Film in merito alle acrobazie in auto di John Wick: Chapter 4. "È stato davvero divertente avere la possibilità di imparare queste abilità."

John Wick non potrebbe esistere senza Matrix, Keanu Reeves e Chad Stahelski spiegano il perché

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine

L'attore ha aggiunto: "John Wick 4 contiene più azione di tutti gli altri film della saga, il che la dice lunga. È un grande spettacolo... John Wick è stato il ruolo fisico più difficile che abbia mai dovuto affrontare nella mia carriera. Mi hanno davvero addestrato per essere in grado di fare di tutto".

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 4 riprenderà dopo il cliffhanger finale di John Wick 3: Parabellum del 2019, che ha visto Wick ferito unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.