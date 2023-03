John Wick 4: Keanu Reeves ha regalato agli stuntmen una t-shirt con scritto il numero di volte che sono morti

Il regalo di Keanu Reenes agli indaffarati stuntmen di John Wick 4? Una t-shirt con stampato su il numero di volte che ognuno di loro è morto nel film, come rivela il New York Times.

Su alcune magliette c'era stampato addirittura il numero 20. Perché così tante scene di morte per uno stuntman? È perché John Wick 4 ha riutilizzato gli stuntman in più scene. Nella scena dello spettacolare combattimento sulle scale in cui John Wick combatte i cattivi mentre corre su per i 222 gradini che portano alla Basilica del Sacré-Coeur, la produzione ha utilizzato 35 stuntman, molti dei quali hanno avuto ripetute morti sulla scena.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

"Ovviamente è quello che vogliamo", ha assicurato al Times il coordinatore del combattimento Jeremy Marinas. "Vuoi che 100 ragazzi cadano dalle scale e vuoi che ognuno di loro reagisca e cada in modo diverso. Si tratta solo di un altro giorno di lavoro. Sappiamo tutti quanto sia difficile salire le scale quando non vogliamo. Solo per capire quanto bene Keanu sia stato in grado di sparare verso l'alto mentre faceva un passo. È già abbastanza difficile essere un tiratore scelto su un terreno pianeggiante".

John Wick 4: il titolo è stato cambiato per evitare spoiler

Secondo il New York Times, le riprese del combattimento sulle scale hanno richiesto sette notti di riprese. Ogni stuntman è stato probabilmente ucciso quattro o cinque volte ciascuno, e "alla fine delle riprese Keanu Reeves ha realizzato magliette per gli stuntman con il numero di volte in cui sono stati uccisi nel corso dell'intero film".

Chad Stahelski ha specificato che la star di John Wick ha eseguito personalmente tutti i suoi stunt nella scena in questione mentre saliva. Per quanto riguarda la caduta di 44 secondi dalle scale, è qui che è tornata utile la controfigura Vincent Bouillon.

John Wick 4: Keanu Reeves ha tagliato talmente tante battute che nel film pronuncia solo 380 parole

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.