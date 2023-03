John Wick 4: il titolo è stato cambiato per evitare spoiler

Il regista Chad Stahelski ha spiegato di aver cambiato il titolo originariamente pensato per John Wick 4 in modo da evitare spoiler sulla trama.

John Wick 4 è da poco arrivato nelle sale e sembra essere un successo inarrestabile, di critica e di pubblico al box-office internazionale. Il film, in origine, aveva un titolo diverso, che il regista Chad Stahelski ha spiegato di aver cambiato per evitare spoiler.

Attenzione! Se non avete ancora visto John Wick 4 non proseguite nella lettura di questa news per evitare spoiler

In origine John Wick 4 si sarebbe dovuto intitolare John Wick: Chapter 4 - Hagakure. Il sottotitolo Hagakure avrebbe lasciato intendere di come John Wick fosse pronto ad affrontare la morte, cosa avviene nei momenti finali del film. "Il titolo iniziale del film doveva essere Hagakure. Si tratta di un romanzo giapponese del sedicesimo secolo che illustra il codice etico dei samurai e come si preparino ad affrontare la morte. Ed è da qui che è iniziato il tutto. Ci è servito da ispirazione per chiudere il viaggio di John Wick".

John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set

Sulla possibilità di un quinto capitolo di John Wick, Chad Stahelski non si è sbilanciato più di tanto, affermando come sia per lui che per Keanu Reeves John Wick 4 abbia rappresentato la fine del sicario più celebre del grande schermo. Ma Lionsgate potrebbe avere piani ben diversi in mente visto il clamoroso successo del franchise.

In attesa dell'annuncio di un possibile John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.