John Wick 4: Keanu Reeves ha tagliato talmente tante battute che nel film pronuncia solo 380 parole

Keanu Reeves era determinato a trasformare il suo assassino in un combattente taciturno, tanto da tagliare la maggior parte dei suoi dialoghi in John Wick 4.

John Wick è uomo di poche parole. Il tutto grazie al suo interprete Keanu Reeves che, in John Wick 4, ha tagliato talmente tante battute da arrivare a far pronunciare solo 380 parole al suo personaggio in quasi tre ore di film. Inoltre, quasi un terzo dei dialoghi di John Reeves nel sequel consiste in una sola parola.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine

Come riportato dal Wall Street Journal, "nel primo John Wick, lungo 101 minuti, Keanu Reeves pronuncia un totale di 484 parole. Con una durata di 169 minuti, il quarto film sfiora le tre ore, ma contiene solo 380 parole di Wick. Circa il 10% delle battute è presente nel trailer del film, il che fa sembrare l'eroe quasi loquace; Wick dice di più in quella clip di 2,5 minuti che nei primi 25 minuti di film".

I dialoghi fulminei di John Wick 4 sono frutto di un lungo lavoro di lima. Il regista Chad Stahelski e Keanu Reeves "hanno eliminato circa la metà dei dialoghi scritti per il personaggio presenti nella sceneggiatura iniziale". La scena in cui John Wick e il malvagio Marchese de Gramont (Bill Skarsgård) sbrogliano le regole del loro duello era stata scritta con Wick che ha il 50% dei dialoghi nella scena. Keanu Reeves ha eliminato varie parti di dialogo in modo che John Wick abbia solo poche risposte di una sola parola nella scena, tra cui "pistola" e "nessun quarto".

"È uno shock quando lavori con lui vedere quanto sia intenzionato a non parlare", ha detto al Wall Street Journal il co-sceneggiatore del film Michael Finch.

La serie di dialoghi più lunga di John Wick nel film è una frase. "Tu ed io ci siamo lasciati alle spalle una bella vita molto tempo fa, amico mio", dice John Wick al suo amico Shimazu Koji, il leader dell'Osaka Continental Hotel interpretato da Hiroyuki Sanada.

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.