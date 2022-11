John Wick 4 sarà "un incrocio tra Il buono, il brutto, il cattivo, Zatoichi e un mito greco"

I rumor su John Wick 4 confermano che l'asticella della violenza si alzerà ulteriormente nel nuovo capitolo, che aggiungerà al mix un bel po' di arti marziali. Per spiegare il mood della pellicola in arrivo, il regista del franchise Chad Stahelski ha smosso paragoni illustri definendo il quarto capitolo della saga "un incrocio tra Il buono, il brutto, il cattivo, Zatoichi e un mito greco".

"Se prendessi Il buono, il brutto e il cattivo, lo incrociassi con Zatoichi e ci mettessi un mito greco, probabilmente otterresti qualcosa di simile a questo", dichiara Stahelski a Empire. "E chi altro può dire cose simili? Ora sapete perché mi piace fare John Wick. Un'odissea di samurai occidentali? Il nostro entusiasmo per questo quarto capitolo è alle stelle".

Come rinnovare un franchise consolidato

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

Chad Stahelski voleva creare un mix di nuove influenze per John Wick: Chapter 4 desiderava rimescolare le carte in tavola per il quarto film per eviitare di risultare ripetitivo. "Diventa un po' spaventoso dopo il terzo", ammette "perché ora abbiamo una formula che funziona. Ma devi lasciare da parte la prudenza e dire, 'Fanculo, non lo faremo più'. Quindi ora, al numero quattro, abbiamo più trame. Il film sembra diverso. Sembra più epico. Ciò significa espandere il mondo di Wick, con nuove location tra cui Francia, Giordania e Tokyo. Viaggio molto. Sono a Parigi in ricognizione, vedo l'Arco di Trionfo e penso, 'Okay, mi è venuta un'idea'. Quindi l'ho inserita nel film. Ho alcuni amici cowboy nella comunità degli stuntman, quindi penso: 'Sarebbe una bella gag a cavallo'. Due delle sequenze più grandiose sono nate da ispirazioni dell'ultimo minuto che ho sempre voluto provare, ma non sapevo come fare."

A fianco della star Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4 vede la presenza nel cast di Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Ian McShane.

L'uscita del film nei cinema italiani è fissata per il 23 marzo 2023.