John Wick 4, il regista: "Trovare delle nuove sequenze d'azione per Keanu Reeves è stato molto difficile"

Chad Stahelski, il regista di John Wick 4, ha recentemente parlato della pressione a cui lui e gli sceneggiatori sono stati sottoposti al fine di trovare nuove sequenze d'azione che fossero all'altezza dell'amato personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Intervistato dal The Hollywood Reporter, Stahelski ha inevitabilmente parlato del prossimo film di John Wick, l'attesissimo quarto capitolo della saga, la cui uscita è stata posticipata al 2023. A proposito delle riprese e, più specificatamente delle scene d'azione, Chad ha dichiarato:

"Ovviamente potrei lamentarmi e piagnucolare a proposito di quanto sia stato difficile dover costantemente superare noi stessi con ogni film per quanto concerne le sequenze d'azione. Ma non lo farò, il nostro successo ha fatto si che ore i dirigenti si fidino un po' di più della nostra visione artistica", ha spiegato il regista.

"Oggi, quando dico cose come: 'Keanu andrà a cavallo, farà sbattere le auto contro l'Arco di Trionfo e avremo una grande cascata e dei cani che gli mordono l'inguine', la gente mi prende un po' più sul serio e dice: 'Non so come farai, ma probabilmente sarà fantastico'", bho concluso Chad Stahelski.