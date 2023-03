John Wick 4 debutta alla grande su Rotten Tomatoes

I primi pareri della critica su John Wick 4 parlano chiaro, come anche il suo attuale punteggio d'esordio su Rotten Tomatoes.

Le prime recensioni di John Wick 4 sembrano promettere molto bene per il nuovo film di Keanu Reeves, con un iniziale punteggio su Rotten Tomatoes parecchio interessante. Ai commenti entusiastici della critica estera al quarto capitolo del franchise, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, si aggiunge anche questo debutto sul noto aggregatore online.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

Con 26 recensioni da parte della critica specializzata (mentre stiamo scrivendo), John Wick 4 conferma, per adesso, una percentuale di punteggio dell'88% di gradimento su Rotten Tomatoes (ovviamente è tutto temporaneo, dato che il film deve ancora uscire nei cinema, con la possibilità di giudizi diversi dagli altri critici). Non è la prima volta che una pellicola di questa saga raggiunge un risultato del genere sul sito, ricordandovi che anche i capitoli precedenti avevano punteggi dall'80% in su.

John Wick 4: le prevendite americane anticipano il miglior debutto ai box office di un film della saga

Atteso il 23 marzo nei cinema italiani, nel cast di John Wick 4 troviamo: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane.