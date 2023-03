John Wick 4: le prevendite americane anticipano il miglior debutto ai box office di un film della saga

I primi numeri raggiunti dalle prevendite di John Wick 4 sembrano anticipare un ottimo debutto ai box office per il nuovo film con Keanu Reeves. A riportare in esclusiva queste informazioni è stato Deadline, rivelando che al momento la pellicola potrebbe ottenere negli Stati Uniti la cifra più sostanziosa di sempre per il franchise.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

I primi risultati raggiunti dalle prevendite di John Wick 4 fanno ben sperare nei confronti della nuova fatica (in tutti i sensi) di Keanu Reeves. I biglietti del film sono stati messi in vendita dal primo marzo, pronosticando numeri che si aggirano nei primi giorni di programmazione nelle sale fra i 60/70 milioni di dollari, e anticipando un'uscita in grande stile, molto più che in passato.

John Wick non potrebbe esistere senza Matrix, Keanu Reeves e Chad Stahelski spiegano il perché

Diretto da Chad Stahelski e atteso nei cinema dal 23 marzo, John Wick: Chapter 4 riprenderà dopo il finale di John Wick 3: Parabellum del 2019, che ha visto un Wick ferito unire le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola. Con una taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick proseguirà la sua lotta da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.