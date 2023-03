John Wick 3: Winston ha sparato a John Wick per salvarlo? La risposta del regista

Nei momenti finali di John Wick 3 il personaggio di Winston, interpretato da Ian McShane, spara al suo alleato di lunga data per provare fedeltà alla Gran Tavola, facendolo cadere da un'altezza di ben cinque piani. Il celebre sicario interpretato da Keanu Reeves ovviamente riesce a salvarsi e promette vendetta nei della Gran Tavola assieme a The Bowery King (Laurence Fishburne).

In molti hanno sostenuto che l'azione di Winston fosse stata commessa in maniera intenzionale, sapendo che Wick si sarebbe salvato. Ecco cosa ne pensa il regista Chad Stahelski: "Non lo ha colpito in testa, vero? Gli ha sparato nella giacca sapendo che aveva un giubbotto antiproiettile e che si sarebbe salvato". Alla sua affermazione, Keanu ha aggiunto: "E i cinque piani da cui mi ha fatto cadere?". "Penso contasse su quella tenda" ha risposto in maniera scherzosa il regista.

La vendetta di John Wick contro il Continental Hotel e la Gran Tavola è uno dei punti focali di John Wick 4, uscito ieri nelle sale italiane. Il film ha debuttato con un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes, il più alto dell'intero franchise a oggi. Chiaro segnale di come anche questa volta sia stato apprezzato il ritorno di Keanu Reeves nei panni del celebre sicario.

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, l'action movie che, nella sua versione definitiva, dura due ore e 50 minuti, è infarcito di scene così frenetiche e viscerali da catturare lo spettatore in sala per quasi tre ore senza alcuna fatica.