John Malkovich spiega i rifiuti a Marvel prima de I Fantastici 4: "Tu non mi paghi, io non lavoro"

John Malkovich non ha rifiutato le numerose offerte da parte di Marvel per ragioni artistiche, il vero motivo sarebbero state le offerte economiche insoddisfacenti.

John Malkovich comparirà nell'atteso reboot I Fantastici 4: Primi Passi in un ruolo misterioso. Questa è la prima volta nell'MCU per il divo nonostante i numerosi tentativi di corteggiamento da parte di Marvel puntualmente respinti. Il motivo? Le pessime condizioni contrattuali.

"Il motivo per cui non ho fatto film Marvel prima d'ora non aveva nulla a che fare con considerazioni artistiche di sorta", ha detto Malkovich a GQ. "Non mi sono piaciuti affatto gli accordi che mi avevano proposto."

L'attore ha poi specificato: "Questi film sono piuttosto estenuanti da realizzare... Se vuoi farmi restare appeso a una gru davanti a uno schermo verde per sei mesi, pagami. Non vuoi pagarmi, va bene, ma allora io non voglio farlo perché preferirei essere a teatro o dirigere uno spettacolo o fare qualcos'altro".

I fantastici 4

I Fantastici 4 hanno messo tutti d'accordo

Alla fine però a mettere d'accordo John Malkovich e Marvel ci ha pensato I Fantastici 4: Gli Inizi. L'accordo proposto al divo è stato finalmente soddisfacente tanto da spingerlo ad apparire in un ruolo non ancora rivelato sulla cui identità sono state formulate numerose teorie.

"Non è così dissimile dal fare teatro", così ha commentato l'esperienza sul set Malkovich. "Immagini un mucchio di cose che non ci sono e fai la tua piccola recita".

Ad affiancare John Malkovich troveremo i protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, oltre a Ralph Ineson, Julia Garner e altre star.

L'uscita italiana de I Fantastici 4: Gli Inizi, diretto da Matt Shankman, è prevista per il 23 luglio.