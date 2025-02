I Fantastici 4: Gli Inizi, l'identità del misterioso personaggio di John Malkovich svelata dal trailer?

Subito dopo il lancio del primo trailer de I Fantastici 4: Gli Inizi, i fan Marvel si sono riversati sui social media per identificare tutti gli easter egg e sciogliere i misteri contenuti nel promo che introduce la Prima Famiglia Marvel. Uno dei più intriganti riguarda il personaggio di John Malkovich, finora rimasto misterioso, che intravediamo in un frame con un look inedito con barba e capelli lunghi e bianchi.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach interpretano i quattro protagonisti della Prima Famiglia Marvel: Reed Richards, alias Mister Fantastic, Sue Storm, alias la Donna Invisibile, Johnny Storm, ovvero la Torcia Umana, e Ben Grimm, alias La Cosa. I quattro sono nati come normali astronauti che esplorano lo spazio, ma quando fanno ritorno sulla Terra hanno sviluppato dei superpoteri che li renderanno uno dei tean più iconiche della storia dei fumetti Marvel.

Naturalmente non mancano i villain di turno. Il finale del trailer svela la presenza del colossale Galactus che incombe su Manhattan. Interpretato da Ralph Ineson, il personaggio ha il potere di divorare mondi. Anche John Malkovich compare brevemente in un ruolo che ha acceso la curiosità dei fan, alimentando varie teorie. Nel cast del film diretto da Matt Shankman troviamo, inoltre, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser, Sarah Niles e Julia Garner nei panni di Silver Surfer, il celebre Araldo di Galactus.

Chi interpreta John Malkovich?

Un barbuto John Malkovich appare brevemente nel trailer, ma quale personaggio è stato affidato al popolare attore? Come svela Variety, anche se non si hanno ancora conferme ufficiali i fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Ivan Kragoff, un cattivo noto come Fantasma Rosso (Red Ghost) che combatte i Fantastici Quattro nei fumetti. Fantasma Rosso è uno scienziato sovietico che replica l'incidente spaziale della squadra e acquisisce la capacità di smaterializzarsi. Crea anche una squadra di Super Scimmie che hanno poteri simili ai Fantastici Quattro. Malkovich sembra sicuramente adatto alla parte, ma ci sono altre possibilità.

Tra le teorie riportate da Screen Rant la più accreditata si concentrerebbe sull'Uomo Talpa, personaggio apparso in The Fantastic Four #1 del 1961 che è anche il primo villain incontrato dalla Prima Famiglia. L'Uomo Talpa (Mole Man), noto originariamente come era un ingegnere nucleare rifiutato dai suoi colleghi a causa della sua fascinazione per la teoria della Terra Cava. Durante le sue esplorazioni sotterranee, scoprì un regno chiamato Subterranea e ne divenne il sovrano, utilizzando le sue nuove risorse per attaccare il mondo superiore. L'inclusione dell'Uomo Talpa ne I Fantastici Quattro sarebbe un bel omaggio alla storia della squadra, unito all'estetica degli anni '60 del film. Tuttavia, è improbabile che Malkovich lo interpreti, dal momento che la sua apparizione nel trailer non assomiglia all'Uomo Talpa della Marvel Comics.

Un'altra ipotesi, più accreditata, fa riferimento a Nathaniel Richards, il padre di Reed Richards. Nei fumetti Marvel, Nathaniel acquisisce la capacità di viaggiare nel tempo, ma scompare dalla vita di Reed dopo aver incontrato molte versioni alternative di se stesso che cercano di ucciderlo. Entra in un'altra dimensione, dove sposa una donna assetata di potere di nome Cassandra che usa la sua tecnologia per governare l'umanità. Dopo essere stato salvato dai Fantastici Quattro, Nathaniel rimane nella dimensione alternativa, ma alla fine fa ritorno per rapire il figlio di Reed e Sue, Franklin.

Questa teoria ha buone probabilità di essere vera, considerando l'impatto che il Multiverso avrà su questo film. Anche se non viene esplicitato nel trailer, I Fantastici 4: Gli Inizi è ambientato in una realtà alternativa, il che significa che la squadra avrà bisogno di un modo per raggiungere la Terra-616. L'idea del multiverso potrebbe essere introdotta a loro proprio da Nathaniel Richards, recentemente tornato da una dimensione alternativa, il che spiegherebbe il suo aspetto trasandato. È confermato che il cast de I Fantastici Quattro farà apparirà in Avengers: Doomsday, quindi Nathaniel Richards di Malkovich potrebbe essere la chiave per l'ingresso del team nella timeline principale dell'MCU. Ma la conferma a questa teoria l'avremo solo dopo la visione del film, in arrivo nei cinema italiani il 23 luglio.