I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Marvel ha tagliato questo personaggio chiave dal trailer?

Il trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha sicuramente catturato l'attenzione di tutti quei fan che aspettavano con impazienza di vedere finalmente ritratta la prima famiglia di supereroi nel Marvel Cinematic Universe, ma qualcosa sembra mancare.

Da un po' di tempo si vocifera che Franklin Richards dovrebbe essere una parte fondamentale delle storie raccontate nella pellicola con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, così come anche in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

I Marvel Studios non hanno ancora confermato i loro piani per il figlio di Reed Richards e Sue Storm-Richards, anche se i fan rimangono convinti di aver individuato le prove che quest'ultima, interpretata da Vanessa Kirby, sia incinta nel film.

Sue Storm è incinta durante gli eventi de I Fantastici Quattro: Gli Inizi?

The Fantastic Four: First Steps - Pedro Pascal, Vanessa Kirby durante il Comic-Con 2024

Nella scena in cui Johnny Storm "si infiamma" e diventa la Torcia Umana, sullo sfondo viene mostrata una Sue un po' più tondetta che viene portata al sicuro. Poi, c'è quella che sembra una scena di travaglio a bordo di un'astronave con Mister Fantastic che conforta la moglie.

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Una clip de I Fantastici 4: Gli Inizi è stata condivisa sui social media domenica scorsa e, pur non rivelando nulla che non avessimo già visto, ha permesso ai fan di rivedere un momento ben preciso. Osservando il modo in cui la Sue di Kirby cammina, è evidente che i Marvel Studios hanno eliminato digitalmente il suo pancione; il momento si trova al minuto 0:03. Per quanto riguarda il motivo per cui la cosa è stata tenuta segreta, è probabile che la Donna Invisibile trascorrerà la maggior parte del film incinta di Franklin.

Questo non solo è in linea con i fumetti, ma alzerà la posta in gioco quando Galactus arriverà sulla Terra, soprattutto se è vero che il Divoratore di Mondi è interessato al figlio di Reed e Sue.