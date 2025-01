Jeremy Renner a 2 anni dall'incidente: "Sono di nuovo forte"

Jeremy Renner, a distanza di 2 anni dall'incidente subito, ha voluto ringraziare le persone che hanno contribuito a salvargli la vita.

L'interprete di Occhio di Falco, infatti, ha rischiato di morire a nel primo giorno del 2023 venendo investito da uno spazzaneve mentre si trovava nella sua residenza al Lago Tahoe.

L'anniversario dell'incidente

Condividendo un post su Instagram che lo mostra in ospedale, Jeremy Renner ha dichiarato: "Festeggiando il mio secondo 'ReBirthday' oggi mando il mio amore, rispetto e la mia gratitudine per l'esercito di persone necessarie a rimettermi di nuovo insieme. Grazie a ogni infermiere, dottore, primo soccorritore... Vi devo letteralmente la mia vita".

La star del Marvel Cinematic Universe, in cui ha il ruolo di Occhio di Falco, ha aggiunto: "I miei pensieri sono rivolti al mio meraviglioso e coraggioso nipote, agli angeli (i miei vicini) che sono accorsi in mio aiuto e hanno affrontato il caos per 45 lunghi minuti sull'asfalto ghiacciato la mattina del nuovo anno. Sono così dispiaciuto per tutte le terrificanti immagini che ho impresso nella vostra mente (Vi risparmierò tutte le immagini di carne maciullata...)".

Jeremy Renner torna a parlare dell'incidente con lo spazzaneve: "Fottiti Iron Man, sono Titanium Man!"

Jeremy ha proseguito dichiarando che la lista delle persone per cui prova grande gratitudine è davvero lunga. L'attore ha spiegato che l'affetto e le preghiere ricevute da ogni parte del mondo , la famiglia che gli è sempre stata accanto, l'intervento divino, un po' di fortuna e molti miracoli hanno contribuito a farlo sopravvivere. Renner ha dichiarato con grande positività: "Sono di nuovo forte. Più aperto. Più amato. Più in connessione. E fottutamente benedetto nel compiere il mio prossimo passo, per prendere il suo prossimo respiro. Vi ringrazio con ogni fibra e cellula del mio corpo. Voglio bene a tutti. #IlMioProssimoRespiro".

Il ritorno al lavoro di Renner

La star del cinema e della televisione è tornata a lavorare dopo mesi di riabilitazione fisica in occasione delle riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown nel gennaio 2024, recitando poi nel prossimo film della saga di Knives Out, Wake up Dead Man: A Knives Out Mystery accanto a Daniel Craig, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Glenn Close e Andrew Scott.