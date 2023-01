Jeremy Renner: Paramount+ cancella le ferite dell'attore dai poster di Mayor Of Kingstown dopo l'incidente

Paramount+ interviene modificando i poster della seconda stagione di Mayor Of Kingstown per rispetto del protagonista Jeremy Renner dopo l'incidente occorso all'attore a Capodanno.

Dopo l'incidente occorso a Jeremy Renner, investito dal suo stesso spazzaneve mentre prestava soccorso a un familiare bloccato con l'auto nella neve, Paramount+ ha cambiato la locandina della seconda stagione della serie Mayor of Kingstown, cancellando le ferite dal volto dell'attore come forma di rispetto.

Jeremy Renner, protagonista di Mayor of Kingstown nei panni di Mike McLusky, compariva col volto ammaccato e faccia insanguinato nell'immagine promozionale originale della seconda stagione. Quell'immagine è stata diffusa a dicembre, settimane prima dell'infortunio di Renner, dopodiché l'attore ha pubblicato una foto su Instagram con lividi sul viso. Nel nuovo poster, tutte le ferite visibili sono state rimosse.

Lo scatto realizzato per promuovere la seconda stagione di Mayor of Kingstown mostrava l'attore con molteplici tagli al viso presumibilmente subiti nella rivolta carceraria della scorsa stagione. Nella nuova immagine, Renner sembra solo sporco, non ferito.

Mayor of Kingstown 2: Jeremy Renner nel poster della serie dopo l'incidente con lo spazzaneve

Mayor of Kingstown 2: Jeremy Renner nel poster della serie prima dell'incidente con lo spazzaneve

Jeremy Renner: dalla sorella un aggiornamento positivo, ma alcuni amici temono non possa più camminare

Renner era stato ricoverato in ospedale dal 1 gennaio dopo aver subito un incidente mentre soccorreva un parente rimasto bloccato nella neve con la sua auto nei pressi della sua casa di Lake Tahoe. Dopo aver subito due interventi chirurgici, Renner ha rassicurato e ringraziato i fan via social media.

Poche ore fa la star dell'MCU ha informato i fan che è uscito dall'ospedale e si trova ora in convalescenza a casa. In una risposta a un tweet di lunedì sera, Renner ha dichiarato: "A parte il mio cervello annebbiato durante il recupero, sono entusiasta di guardare l'episodio 2x01 di Mayor of Kingstown con la mia famiglia a casa".