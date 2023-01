Jeremy Renner: dalla sorella un aggiornamento positivo, ma alcuni amici temono non possa più camminare

L'attore Jeremy Renner è ancora in ospedale dopo il drammatico incidente avvenuto a Capodanno e un nuovo aggiornamento della sorella, nonostante i timori di alcuni amici, fa ben sperare per la sua salute.

Jeremy Renner è ancora ricoverato in ospedale dopo essere stato investito dallo spazzaneve che stava usando e, negli ultimi giorni, sono stati condivisi degli aggiornamenti sulla sua situazione dal punto di vista fisico.

La sorella Kym, rispondendo alle domande di People, ha condiviso delle frasi rassicuranti, anche se la dinamica di quanto accaduto a Capodanno fa temere che l'attore possa avere delle conseguenze che gli renderanno persino molto difficile camminare senza problemi.

Jeremy Renner è in ospedale dal primo gennaio, dove è stato sottoposto anche a due interventi chirurgici. L'attore ha poi ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto condividendo una foto su Instagram, scattata sul letto del reparto di terapia intensiva. Il cinque gennaio ha poi pubblicato un video in cui la madre e la sorella lo aiutavano a tirarsi su il morale con "un momento in stile spa" dopo le lunghe ore trascorse in ospedale.

Una settimana fa, inoltre, Jeremy ha voluto ringraziare lo staff medico con una foto in cui annunciava che i dottori e gli infermieri lo stavano aiutando a iniziare il suo percorso verso la guarigione.

Jeremy Renner compie 52 anni in ospedale e posta una foto per ringraziare il personale medico

Cannes 2017: Jeremy Renner sul red carpet per Wind River

Kym Renner ha ora dichiarato: "Siamo così elettrizzati con il suo progresso. Se qualcuno conosce Jeremy sa che è un combattente e non perde tempo. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi fissati. Non potremmo essere più positivi nell'affrontare la strada che abbiamo davanti".

Le parole della sorella della star Marvel sembrano quindi rassicurare i fan, preoccupati anche da alcune indiscrezioni pubblicate da Radar Online in cui si sosteneva che l'attore rischia di dover affrontare l'amputazione della gamba. Una fonte del sito aveva infatti dichiarato: "Jeremy ha già avuto due delicati interventi chirurgici. Ma ci sono dubbi seri sul fatto che possa di nuovo camminare. Le persone amate sono preoccupate perché il danno potrebbe essere stato abbastanza significativo da impedirgli di muoversi come faceva in precedenza, o addirittura di fargli perdere l'uso della gamba".

Un medico della Florida, in base alle informazioni riguardanti l'incidente, ha poi spiegato che quel tipo di trauma potrebbe aver causato anche dei danni al cuore, sottolineando che si tratta in ogni caso di una strada "lunga e lenta" verso la ripresa di una vita normale dal punto di vista fisico. Un dottore sostiene inoltre che il peso del veicolo potrebbe avergli causato un trauma ortopedico tale che, in caso di peggioramento della situazione generale, potrebbe portare a un'amputazione della gamba.