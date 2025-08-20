Mayor of Kingstown 4: Jeremy Renner ed Edie Falco si affrontano nel trailer dei nuovi episodi

Bisognerà attendere il 26 ottobre prima di vedere sugli schermi di Paramount+ la stagione 4 della serie Mayor of Kingstown, con star Jeremy Renner, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il video condiviso online anticipa qualche dettaglio del nuovo capitolo della storia, come l'arrivo di nuovi nemici che metteranno in difficoltà la famiglia McLusky.

Cosa racconta Mayor of Kingstown

Al centro della trama dello show, co-creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, ci sono i membri della famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente.

Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, Mayor of Kingstown offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l'uno né l'altro.

Nel quarto capitolo della storia di Mike (Jeremy Renner), si racconterà quello che accade quando il suo controllo su Kingstown viene minacciato da nuove persone pronte a entrare in competizione per riempire il vuoto lasciato dopo quanto accaduto con i russi. Il protagonista dovrà quindi confrontarsi con una guerra tra gang e cercare di evitare che la lotta per il potere travolga la città.

Le persone che ama, inoltre, saranno in pericolo come mai prima d'ora, e Mike sarà costretto a fare i conti con chi arriverà per occuparsi della direzione del carcere, il tutto mentre deve tenere a bada i demoni del suo passato.

Ecco il trailer:

Il cast della serie

Nel cast, oltre al protagonista Jeremy Renner, ci sono anche Edie Falco, Lennie James, Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley e Nishi Munshi.

Nel team della produzione ci sono anche Sheridan, Dillon, che in una nostra intervista aveva descritto il progetto come "Una serie crime che parla di famiglia", Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Christoph Schrewe, Wendy Riss, Evan Perazzo e Keith Cox.

La serie originale è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.