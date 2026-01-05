Mayor of Kingstown: la stagione 5 della serie con Jeremy Renner sarà l'ultima

Paramount+ ha annunciato che le prossime otto puntate porteranno alla fine della storia ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon.

La serie Mayor of Kingstown si concluderà con la stagione 5: Paramount+ ha infatti confermato il destino del progetto con star Jeremy Renner.

L'ultimo capitolo della storia ideata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon sarà composto da otto episodi, uno in meno rispetto al quarto ciclo di puntate.

I progetti per l'epilogo di Mayor of Kingstown

Sheridan collabora da tempo con Paramount+ e, anche dopo l'acquisizione di Paramount Global da parte di Skydance, sono state annunciate le nuove stagioni di Landman, Tulsa King, e Lioness.

Mayor of Kingstown ha conquistato nel tempo il pubblico e la critica, ma gli ascolti non sono stati all'altezza dei confronti con gli altri show prodotti dal creatore di successi come Yellowstone. I costi di produzione elevati hanno quindi portato i responsabili di Paramount+ alla decisione di chiudere con la quinta stagione la serie.

Il co-creatore Hugh Dillon, in precedenza, aveva rivelato che inizialmente il progetto prevedeva la realizzazione di sette stagioni. Parlando della sua collaborazione con Sheridan aveva raccontato: "Ha sempre avuto in mente quell'idea. L'aveva 15 anni fa. 15 anni fa ha detto: 'Quindi è così che inizierà, Mitch verrà ucciso nelle prime stagioni, e nella stagione 7, episodio 10, ecco dove sarà Mike'".

Cosa racconta Mayor of Kingstown

Al centro della trama dello show (di cui potete leggere la nostra recensione della stagione 4), co-creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, ci sono i membri della famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, Michigan, dove il business dell'incarcerazione è l'unica industria fiorente.

Mayor of Kingstown 2: una scena

Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, Mayor of Kingstown offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l'uno né l'altro.

Nel quarto capitolo della storia di Mike (Jeremy Renner), si racconterà quello che accade quando il suo controllo su Kingstown viene minacciato da nuove persone pronte a entrare in competizione per riempire il vuoto lasciato dopo quanto accaduto con i russi. Il protagonista dovrà quindi confrontarsi con una guerra tra gang e cercare di evitare che la lotta per il potere travolga la città.

Le persone che ama, inoltre, saranno in pericolo come mai prima d'ora, e Mike sarà costretto a fare i conti con chi arriverà per occuparsi della direzione del carcere, il tutto mentre deve tenere a bada i demoni del suo passato.