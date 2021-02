Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet: il bacio sul set di Don't Look Up è travolgente

Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet si sono lasciati andare ad un bacio intenso sul set di Don't Look Up, il nuovo film diretto da Adam McKay.

Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet si sono lasciati andare ad effusioni audaci sul set di Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay distribuito da Netflix. Alcune foto dal set mostrano i due attori particolarmente in sintonia mentre lavorano alle riprese di una sequenza incentrata su una serie di baci appassionati tra i due.

Come riportato da Lainey Gossip, la scena in questione vede Timothée Chalamet e Jennifer Lawrence baciarsi con passione mentre sono circondati da alcuni skateboarders. Per il resto, non abbiamo altre notizie relative ai dettagli sulla sequenza citata. Don't Look Up è il nuovo progetto diretto da Adam McKay e interpretato da un cast di primissimo livello che oltre ai nomi della Lawrence e di Chalamet comprende anche quelli di Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Matthew Perry, Ron Perlman e Chris Evans.

Il film di McKay racconterà la storia di una coppia di astronome che, dopo essersi rese conto dell'imminenza della distruzione della Terra da parte di un meteorite gigante, cercheranno in tutti i modi di avvisare la popolazione. Don't Look Up sarà distribuito da Netflix nel corso del 2021 e si è già affermato come uno dei titoli più attesi della nuova stagione.

Pochi giorni fa, tra l'altro, Timothée Chalamet era già finito sotto ai riflettori per aver interpretato il figlio di Edward mani di forbice nella nuova pubblicità targata Cadillac. Per questo spot, Cadillac ha fatto davvero sul serio e ha coinvolto anche Winona Ryder, reduce dal grande successo ottenuto nelle tre stagioni di Stranger Things. I due interpreti sono anche accomunati da Piccole donne. L'attrice, infatti, ha interpretato Jo March nel film del 1994, mentre a Chalamet è toccato il ruolo di Laurie nel nuovo adattamento firmato da Greta Gerwig. In questo nuovo spot Cadillac è come se Jo March fosse diventata la madre di Laurie!