Timothee Chalamet è il figlio di Edward Mani di Forbice nello spot con Winona Ryder

Timothee Chalamet è il nuovo Edward Mani di Forbice, o meglio il figlio del personaggio interpretato da Johnny Depp, nel fantastico spot della Cadillac Lyriq, accanto a Winona Ryder, che nel film di Tim Burton interpretava Kim, l'interesse sentimentale del malinconico e dolce Edward.

Nella full version dello spot diretto da David Shane e approvato da Tim Burton la voce di Winona Ryder ci riporta alle atmosfere e ai colori pastello di Edward mani di forbice: "Questa è la storia di un ragazzo con delle forbici al posto delle mani". Edgar si sveglia per andare a scuola e scopriamo che non fa una vita spensierata: le lunghe forbici che ha al posto delle dita gli consentono di fare magie ma gli complicano la vita, a scuola come nello sport e persino sul lavoro. Non può neanche giocare a rugby con i compagni di scuola, perché rischia di bucare il pallone. Al lavoro poi, la sua "manualità" e la creatività vengono drasticamente ridimensionate dal suo capo, che non apprezza le sue doti. Sua madre però gli fa un regalo speciale: una nuova Cadillac Lyriq, un'auto elettica, che può guidare senza difficoltà. E per la prima volta il giovane Scissorhands sorride.

Johnny Depp e Winona Ryder ai tempi di 'Edward mani di forbice'

Lo spot, che era stato anticipato qualche giorno fa, si svela oggi in occasione del Super Bowl 2021, con un protagonista d'eccezione. "Avere Timothée Chalamet nel ruolo di mio figlio è stato surreale" - ha detto Winona Ryder - "Timothée è un ragazzo incredibile, talentuoso e adorabile. Ho sentito un legame immediato con lui"

"È raro che un lavoro di cui sei particolarmente fiero continui a vivere e ad evolversi nel tempo, anche dopo trent'anni" - ha detto Tim Burton, parlando dello spot ispirato a Edward Mani di Forbice - "Sono felice di vedere Edgar alle prese con questo mondo nuovo. Spero che lo spot possa piacere ai fan e a chi non conosce ancora Edward Scissorhands"