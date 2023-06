Jennifer Lawrence: 'Non ho avuto flirt con Liam Hemsworth mentre stava con Miley Cyrus, solo un bacio'

Jennifer Lawrence si è chiamata fuori dalla clamorosa rottura tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. L'attrice 32enne ha negato la relazione segreta con la co-star di Hunger Games all'epoca del suo legame con Miley Cyrus, e ha ammesso di aver scambiato con Hemsworth un solo bacio, ma anni dopo la loro rottura.

Ad alimentare le voci di un tradimento ci ha pensato la stessa Miley Cyrus col brano Flowers e col relativo video musicale, ma Jennifer Lawrence puntalizza al Watch What Happens Live:

"Non è vero, sono solo dicerie".

L'interprete di Fidanzata in Affitto, attualmente nei cinema italiani, ammette però di aver baciato Liam Hemsworth esclamando:

"Lo sanno tutti che io e Liam, tipo, ci siamo baciati una volta, ma è stato molti anni dopo che lui e Miley Cyrus si erano lasciati".

Jennifer Lawrence: "Agli attori di metodo preferisco Christian Bale, era pronto in 10 secondi"

Lawrence ha fatto riferimento a una precedente apparizione al Watch What Happens Live in cui aveva ammesso di aver pomiciato con il suo co-protagonista a un certo punto. Nel 2015, Cohen ha chiesto a Lawrence se lei ed Hemsworth si fossero mai baciati quando le telecamere non erano accese e lei ha risposto: "Liam è davvero figo, tu cosa avresti fatto?"

Qui trovate la recensione di Fidanzata in Affitto, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, che vede Jennifer Lawrence nei panni di una giovane donna incapace di tenersi un lavoro o un uomo ingaggiata da una ricca coppia per favorire il risveglio sessuale dell'imbranato figlio prima della sua partenza per il college.