Da Tom Cruise a Meryl Streep: 10 attori che i fan sperano di vedere nei cinecomic DCU

L'universo DC ha subito una serie di profonde trasformazioni nel corso degli ultimi anni, e svariati fan del cinema e dei fumetti da tempo "confabulano" a proposito delle stelle che inevitabilmente si uniranno a questa nuova incarnazione del DCU. Da mesi ormai, l'entusiasmo dei fan cresce a dismisura nell'attesa di vedere chi potrebbe unirsi al cast di questo vasto panorama cinematografico. Il produttore James Gunn ha dimostrato di avere una visione estremamente chiara per quanto concerne il futuro, cancellando gran parte dei capitoli passati e procedendo con nuovi attori e nuove storie. Perciò, per il momento, trascureremo le grandi star che sono già apparse nei film legati alla DC, inclusi gli ultimi titoli che hanno visto protagonisti Jason Momoa, Gal Gadot e Ben Affleck. Anche se non siamo affatto contrari al loro ritorno, in questo momento vogliamo concentrarci sugli attori che potrebbero essere ingaggiati nei prossimi anni: ecco una lista di dieci star che gli spettatori sperano di vedere al più presto presto nei panni di personaggi indimenticabili all'interno dell'universo cinematografico DC.

1. Tom Cruise

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise Hayley Hatwell nell'adrenalinica sequenza del treno

Dopo tanti anni, l'attesa di milioni di persone deve finire una volta per tutte: sorprendentemente, nonostante la sua carriera straordinaria nel mondo dell'azione, Tom Cruise non ha mai calcato i set dei film di supereroi. Questo vuoto nel suo curriculum non è passato inosservato, e ora è giunto il momento di colmarlo. Immaginate l'emozione di vedere l'attore interpretare un supereroe? Tuttavia, anche un semplice cameo come quello di Tropic Thunder sarebbe sufficiente a far esplodere di gioia i suoi fan. La speranza è alta e l'attesa palpabile, ma una cosa è certa: qualsiasi ruolo dovesse scegliere sarà sicuramente reso indimenticabile dal carisma e dal talento della star di Top Gun: Maverick.

2. Meryl Streep

La scelta di Sophie: un primo piano di Meryl Streep

Solamente menzionare il nome di Meryl Streep significa confrontarsi con una grandezza semplicemente senza pari nel mondo della recitazione. La star è una figura iconica, capace di trasformarsi in qualsiasi personaggio con una maestria che lascia senza fiato. Eppure, anche nel suo caso, manca ancora quel ruolo da supereroe nel suo vasto repertorio cinematografico. Le voci circolano da anni, indicando che per un breve periodo potrebbe esserci stata un'apertura a tale possibilità, come dimostrato anche dal suo omaggio a Wakanda durante i Golden Globes del 2024, ma finora non abbiamo avuto il privilegio di vederla in azione. È un peccato, considerando il suo incredibile talento e la capacità di dare vita a qualsiasi personaggio sarebbero perfette per il DCU. Non possiamo fare a meno di chiederci se la nuova incarnazione dell'universo cinematografico DC abbia preso in considerazione o meno la possibilità di includerla in un ruolo da protagonista. Sarebbe davvero un'aggiunta eccezionale.

3. Adam Driver

Adam Driver, fucile in mano, in un momento action di 65: Fuga dalla terra

Con la sua interpretazione di Kylo Ren nei sequel di Star Wars, Adam Driver ha dimostrato di possedere la versatilità necessaria per incarnare un villain di altissimo livello. Tuttavia, è giunto il momento di vederlo in un ruolo opposto: quello di un eroe. Scegliere quale supereroe potrebbe interpretare è un compito piuttosto facile, considerando le sue capacità attoriali. Secondo i fan potrebbe incarnare Batman alla perfezione, essendo dotato di un'intensità oscura che ben si adatta al ruolo.

4. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence nell'indipendente Causeway

Certo, Jennifer Lawrence è apparsa nella saga degli X-Men, ma è stato anni fa, e il panorama dei film tratti dai fumetti è cambiato esponenzialmente da allora. Anche la Lawrence sarebbe perfetta per una marea di ruoli e, anche se è stata fantastica nei panni di Mystique, potrebbe tranquillamente scegliere di interpretare un'eroina del calibro di Wonder Woman. Sarebbe sicuramente impeccabile e avrebbe tutto il sostegno dei fan.

5. Mark Wahlberg

Mark Wahlberg, giovanissimo, in I Love Huckabees

Mark Wahlberg sta invecchiando divinamente e, anche se sostiene di essere pronto a interpretare ruoli da nonno, tutti pensano che non sarà mai troppo vecchio per un posto nel DCU. Inspiegabilmente, anche questa star di fama mondiale non ha mai interpretato un ruolo né nell'MCU né in nessuno dei titoli legati alla DC: è giunto il momento di farlo.

6. John Krasinski

John Krasinski ai tempi di Jack Ryan

John Krasinski ha recentemente deliziato gli spettatori con il suo cameo nei panni del Dott. Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e i fan dell'MCU adesso muoiono dalla voglia di vederlo come Mister Fantastic nei Fantastici 4. Tuttavia, almeno per il momento, sembra che l'idea sia stata scartata. Questo apre la strada al DCU per l'ex star di The Office e quel che è certo è che i suoi seguaci sarebbero sicuramente entusiasti di vedere cosa il futuro potrebbe riservargli in questo universo cinematografico alternativo.

7. Charlize Theron

Chioma bionda per Charlize Theron in Gioco di Donna

Il pubblico è stato stuzzicato dal personaggio di Clea nella scena dei mid-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche se, nonostante il suo fascino e il suo talento, l'acclamata Charlize Theron non ha ancora fatto il suo ingresso in nessun progetto legato al DCU. Sarebbe un'autentica delizia vederla immergersi in una vasta gamma di ruoli, poiché la sua versatilità e abilità attoriale le consentono di interpretare praticamente qualsiasi personaggio con una maestria e una profondità straordinarie. La sua presenza potrebbe aggiungere una nuova dimensione e una fresca vitalità a molteplici narrative, arricchendo ulteriormente il tessuto delle storie dei supereroi DC.

8. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet nell'universo di Dune

Oltre a essere un attore di talento, Timothée Chalamet ha sempre dimostrato di possedere una capacità straordinaria nel selezionare ruoli che si adattano perfettamente alle sua abilità e inclinazioni. La sua carriera è costellata di successi e questo potrebbe tranquillamente permettergli di alzare la cornetta e dire ai produttori quale parte vorrebbe interpretare: James Gunn troverebbe sicuramente posto per un interprete che da molti è già considerato come uno dei migliori attori della sua generazione.

9. Zendaya

Zendaya versione MJ in Spider-Man: Far Frome Home

Chalamet è estremamente famoso e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, tuttavia, al momento non esiste al mondo una star più grande di Zendaya. Sebbene abbia interpretato il ruolo di Michelle Jones-Watson nei film di Spider-Man dell'MCU, è evidente che il suo talento va ben oltre quel ruolo. Immaginiamola dotata di veri superpoteri e lasciamola esplorare le potenzialità dell'universo DC: secondi milioni di fan, la star di Euphoria potrebbe avere un forte impatto anche sull'altro universo dedicato ai supereroi.

10. Ryan Gosling

Ryan Gosling nei panni di Ken

Dopo il successo di Barbie, Ryan Gosling si conferma una delle star più amate e versatili di Hollywood. È quel tipo di attore che sembra nato per ogni ruolo che gli viene affidato, che sia un eroe o un cattivo. Tuttavia, molti fan lo immaginano come uno dei superiori più iconici del mondo dei fumetti, un ruolo che si adatterebbe perfettamente al suo status di superstar.