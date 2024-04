Die, My Love: Jennifer Lawrence protagonista del prossimo film di Lynne Ramsay

Sebbene Julianne Moore abbia recentemente lasciato intendere che le riprese di Stone Mattress di Lynne Ramsay potrebbero iniziare alla fine del 2024, in realtà quello potrebbe non essere il prossimo titolo della regista.

Ieri, infatti, la Ramsay si è recata all'Icelandic Film Center e ha dichiarato a Variety di avere tre sceneggiature pronte, ma che prima girerà Die, My Love, di cui Jennifer Lawrence sarà la protagonista.

Die, My Love è l'adattamento di un romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz e viene descritto come un racconto crudo, ambientato nella Francia rurale, di una donna portata sull'orlo della pazzia dal matrimonio e dalla maternità. Il film sarà prodotto da Martin Scorsese.

In precedenza, la Lawrence aveva descritto il romanzo come una lettura "alla Sylvia Plath, soprattutto perché parla di una donna che soffre per il postpartum e che va verso la strada della follia".

You Were Never Really Here: Joaquin Phoenix ed Ekaterina Samsonov in una scena

I prossimi progetti

Tra gli altri progetti in cantiere per la Ramsay ci sono Polaris, con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, e il già citato Stone Mattress con Moore, Kyle Chandler e Sandra Oh.

La Ramsay ha anche dichiarato a Variety che sta co-scrivendo un altro progetto, una quarta sceneggiatura, intitolata "Hierarchies", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Lynne Ramsay è un grande talento, anche se ha diretto solo quattro film nel corso dei suoi 24 anni di carriera, ovvero: Ratcatcher - Acchiappatopi, Morvern Callar, We Need to Talk About Kevin e l'ultimo, A Beautiful Day del 2017. Prossimamente la regista dirigerà anche l'adattamento del romanzo di Stephen King, La bambina che amava Tom Gordon. Insomma sembra che Ramsay abbia molto da fare in questi giorni e che, se tutto va bene, girerà un paio di film molto presto.