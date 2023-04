Jeanne du Barry: Johnny Depp nel trailer del film che inaugurerà Cannes 2023

Le Pacte ha rivelato il trailer del film Jeanne du Barry, che segnerà l'apertura del Festival di Cannes 2023 a maggio. Diretto da Maïwenn, Johnny Depp interpreta il re Luigi XV e nel trailer lo vediamo in azione in abiti e parrucca d'epoca.

La conferma della presenza di Jeanne Du Barry in apertura a Cannes 2023, il cui programma completo verrà rivelato giovedì 13 aprile nel corso della tradizionale conferenza stampa di presentazione, alimenta l'hype per l'arrivo di Johnny Depp sulla Croisette dopo essersi lascito alle spalle i suoi guai giudiziari.

Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer vorrebbe coinvolgere Johnny Depp nei nuovi film

Al centro della trama di Jeanne du Barry c'è la giovane Jeanne (Maïwenn), una donna di umili origini che usa la sua intelligenza e fascino per compiere una scalata sociale, attirando l'attenzione di Re Luigi XV, il personaggio affidato a Johnny Depp, che, inconsapevole del fatto che fosse una cortigiana, si è innamorato follemente di lei. Jeanne, andando contro ogni regola, è andata a vivere a Versailles, dove il suo arrivo ha scandalizzato la corte.

Jeanne du Barry[/FILM] segna il primo ruolo per Johnny Depp in un lungometraggio da oltre tre anni, dopo la sua vittoria nel famigerato processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Il film arriverà prossimamente in Italia distribuito da Notorious Pictures.