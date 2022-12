Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer vorrebbe coinvolgere Johnny Depp nei nuovi film

Jerry Bruckheimer ha rivelato che vorrebbe rivedere Johnny Depp interpretare Jack Sparrow nella saga cinematografica Pirati dei Caraibi, anche se la decisione di un suo coinvolgimento non spetta a lui.

Il produttore ha aggiornato i fan sulla situazione del franchise in occasione di una nuova intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in cui si parla dei progetti futuri per le avventure ispirate all'attrazione dei parchi tematici Disney.

Jerry Bruckheimer ha sottolineato che "bisognerebbe chiedere alla Disney" se Johnny Depp potrebbe essere di nuovo protagonista di uno dei prossimi film della saga Pirati dei Caraibi.

Il produttore ha dichiarato: "Dovete chiedere a loro. Non posso rispondere a quella domanda. Non lo so realmente. Mi piacerebbe averlo nel film: è un amico, un incredibile attore, ed è una situazione sfortunata che i problemi della vita privata si facciano strada in tutto quello che facciamo".

Johnny Depp in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

Bruckheimer ha inoltre ribadito che Jack Sparrow non potrebbe mai essere "ucciso": "Non lo si può fare. Abbiamo provato a ucciderlo. Non ha funzionato".

Il produttore ha poi aggiunto che il film in fase di sviluppo che era stato ideato per avere come star Margot Robbie non è stato del tutto abbandonato: "Per me è ancora attivo, lo è anche per Disney. Sono certo che è stata delusa dal fatto che non abbia ottenuto il via libera, o forse perché è davvero impegnata, quindi potrebbe essere una benedizione posticiparlo un po'. Crediamo che lo faremo perché è una storia davvero forte".

Attualmente in fase di sviluppo ci sono due film, uno con star l'attrice e un altro con al centro un cast più giovane. Jerry Bruckheimer ha sottolineato: "Quello con Margot Robbie ha bisogno di un po' più di lavoro. Quello con il cast giovane è vicino all'inizio della produzione. Speriamo di realizzare entrambi".