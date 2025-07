James Gunn: "Non tutti i film del DCU saranno come Superman, altrimenti che noia"

Con oltre 260 milioni di dollari al box-office mondiale in meno di una settimana, Superman è ampiamente considerato un successo per il nuovo DC Universe che James Gunn e Peter Safran stanno portando avanti presso i DC Studios.

Il prossimo appuntamento con il franchise sarà la seconda stagione di Peacemaker, seguita dal film di Supergirl e dalla serie televisiva Lanterns, in arrivo su HBO Max nel 2026. Inoltre, c'è anche il film Clayface, che sarà girato quest'anno. Gunn ha recentemente dichiarato che i fan dovranno aspettarsi che ogni storia avrà un tono unico e specifico, proprio come accade con i veri fumetti.

"Clayface è una cosa completamente diversa. Anche se è ambientato nello stesso universo, è un puro film horror, e questa è una delle cose che vogliamo assolutamente fare", ha spiegato Gunn. "Non ci sarà uno stile aziendale. Non è che ogni film sarà come Superman. Gli artisti, i registi e gli scrittori che creano, ciascuno di essi darà il proprio contributo. Non vogliamo che la gente si annoi".

Locandina di Supergirl

Il nuovo universo DC, da Wonder Woman al nuovo Batman

Il Superman di Gunn si distingue per la sua atmosfera solare e per il suo mondo dai colori vivaci, un enorme cambiamento di passo rispetto al precedente Uomo d'Acciaio del DCEU di Zack Snyder. Il regista ha già dichiarato che Supergirl, in uscita il prossimo anno, si distanzierà da Superman per essere un vero e proprio space fantasy.

Variety ha recentemente riportato che la casa madre dei DC Studios, la Warner Bros. ha già delle opzioni per un sequel che prevede il ritorno nel cast di David Corenswet e Rachel Broasnahan. Secondo le fonti, però, l'annuncio di un sequel non sembra sarà imminente, poiché lo studio starebbe privilegiando la realizzazione di un film su Wonder Woman. È in fase di sviluppo anche un film su Batman, separato da The Batman 2 di Matt Reeves e Robert Pattinson, che esiste al di fuori del nuovo DC Universe di Gunn, attraverso l'etichetta Elseworlds.

Nel frattempo, Gunn stesso ha provveduto a cancellare un progetto DCU che era già stato scritto e consegnato. Presumibilmente ci si stava riferendo al film incentrato su Sgt. Rock, il quale avrebbe dovuto vedere Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell nel ruolo principale. "Avevamo una bozza approvata, ma anche dopo diverse revisioni, non migliorava. Rimaneva piatta. E quando una storia non cresce, bisogna saperla fermare", ha dichiarato.