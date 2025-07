James Gunn cancella il film DC Sgt. Rock: “Non era all’altezza, sarebbe stato un disastro”

James Gunn, attualmente impegnato nella guida creativa dei DC Studios, ha confermato la cancellazione di un film che era già in fase avanzata di sviluppo. Si trattava di un progetto legato al personaggio di Sgt. Rock, che avrebbe visto Luca Guadagnino alla regia e Colin Farrell nel ruolo principale.

Il film, un war movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sembrava pronto per le riprese, ma è stato interrotto a un passo dalla produzione.

James Gunn sul progetto di Sgt. Rock

In un'intervista con NPR, Gunn ha spiegato le ragioni dietro questa decisione. Pur riconoscendo la presenza di un team creativo di livello, il regista ha ammesso che la sceneggiatura non stava evolvendo nella direzione desiderata. "Avevamo una bozza approvata, ma anche dopo diverse revisioni, non migliorava. Rimaneva piatta. E quando una storia non cresce, bisogna saperla fermare", ha dichiarato.

Superman: Legacy, una foto del cast

Secondo Gunn, portare avanti un film solo per la presenza di nomi importanti avrebbe potuto generare danni all'intera produzione: "Alla fine, tutti ne sarebbero usciti male. Il regista, lo sceneggiatore e anche noi come studio". È per questo che ha preferito "uccidere" il progetto prima che fosse troppo tardi.

La decisione arriva in modo sorprendente considerando che le riprese di Sgt. Rock erano previste per luglio e la macchina produttiva era già in moto. Oltre a Farrell, nel cast erano coinvolti anche Jeremy Allen White, Mike Faist e David Jonsson. Guadagnino aveva già radunato il suo team di fiducia, incluso il direttore della fotografia Sayombhu Mukdeeprom, i compositori Trent Reznor e Atticus Ross e il costumista Jonathan Anderson.

Un ritratto di Luca Guadagnino

Nonostante alcune fonti abbiano parlato di semplici problemi di scheduling, altre testate - tra cui Variety e THR - hanno riportato che la scelta sia stata creativa. Gunn stesso aveva già lasciato intendere in un'intervista a Entertainment Weekly che il progetto non stava raggiungendo il livello qualitativo richiesto per far parte del nuovo universo DC: "Non era dove volevo che fosse".

Sebbene alcune fonti sperino ancora in un recupero futuro, questa versione del film con Guadagnino alla regia sembra definitivamente accantonata. Una decisione difficile ma probabilmente necessaria, soprattutto in un momento in cui il futuro del DC Universe richiede coerenza, visione e standard molto elevati.