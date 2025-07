James Gunn boccia alcuni film per l'universo DC: "Non voglio realizzare film scadenti"

Mentre promuoveva Superman, Gunn ha dichiarato di aver cancellato un progetto legato all'universo DC che era stato approvato, pronto per partire, ma siccome la sceneggiatura non era pronta, non l'ha portato avanti.

James Gunn, co-presidente di DC Studios, ha rivelato di aver cancellato un film già approvato, nonostante la presenza di un regista e sceneggiatore di livello. La causa? Una sceneggiatura che "non migliorava". In un'intervista con NPR, il regista ha criticato duramente l'industria che gira film senza script completi, sostenendo la necessità di "elevare la figura dello sceneggiatore".

James Gunn cancella un film DC già approvato

Non è solo Batgirl ad aver subito l'esecuzione capitale tra le fila della nuova DC Studios. Durante il lancio promozionale di Superman - primo tassello ufficiale del nuovo DC Universe - James Gunn ha ammesso a Rolling Stone di aver recentemente "ucciso" un progetto cinematografico già approvato. "Tutti volevano farlo. Era stato approvato, pronto a partire. Ma la sceneggiatura non era all'altezza. Non potevo girare un film la cui scrittura non funziona", ha dichiarato. Nonostante l'interesse, un regista già coinvolto e più di una bozza sul tavolo, il copione sembrava fermo al palo. "Abbiamo avuto una seconda e una terza stesura, ma non cambiava, non migliorava", racconta Gunn. "Ho detto: non possiamo fare questo film. Non è buono. E lo sappiamo".

James Gunn sul set

La decisione, seppur drastica, è parte di una linea editoriale ben precisa: quella di non avviare nessuna produzione senza uno script solido. Parlando con NPR, Gunn ha criticato l'industria cinematografica per l'abitudine - ormai sistemica - di iniziare le riprese con sceneggiature incomplete. "L'80% delle volte, mentre un grande film è in lavorazione, stanno ancora finendo lo script. Ed è terribile, perché quei film poi sono brutti", denuncia. La sua posizione è netta: "Deve partire tutto dalla sceneggiatura. È come un orologio: ogni parte deve incastrarsi perfettamente. Se scrivi un primo atto che non ha nulla a che fare col finale, il film non funziona. Eppure succede di continuo. È folle".

Nel frattempo, il nuovo universo DC prende forma tra progetti lanciati, rinviati o ancora in fase di sviluppo. Dopo Superman, in uscita nel 2025, sono già in calendario Supergirl (giugno 2026), Clayface (settembre 2026) e The Batman: Part II di Matt Reeves (ottobre 2027). Ma a differenza del passato, a guidare il multiverso sarà una bussola molto precisa: quella della coerenza narrativa e del rispetto per la scrittura.