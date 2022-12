FireJamesGunn: fan di Henry Cavill in rivolta dopo il suo allontanamento da Superman

Come prevedibile, i fan di Henry Cavill non hanno preso bene il mancato ritorno dell'attore nei panni di Superman e hanno lanciato una petizione online per far licenziare James Gunn con l'hashtag #FireJamesGunn. L'appello, più una provocazione indignata che una vera e propria campagna per l'allontanamento del regista, vuole senza dubbio far sapere ai vertici DC Comics che la scelta non è stata apprezzata dal fandom.

Oltre a #FireJamesGunn sta spopolando su Twitter anche #BringBackZackSnyder, dato che i nuovi piani svelati per il futuro di Superman vanno decisamente in una direzione inattesa. Invece di riprendere Henry Cavill nel suo già collaudato ruolo, Gunn esplorerà la storia dell'uomo d'acciaio durante gli anni della sua giovinezza, e avrà quindi bisogno di un interprete molto più giovane, a differenza di quanto suggerito nelle scene post-credits di Black Adam, in cui vedevamo invece il classico Superman di Cavill.

R.I.P. SnyderVerse: con il reboot di James Gunn non tornerà nessun attore del DCEU, neppure Gal Gadot

Un pessimo anno per Henry Cavill

Pochi mesi prima della notizia dell'uscita di Cavill dall'universo DC, l'attore aveva visto sfumare un'altro ruolo fortemente amato dai fan, ovvero quello di Geralt nella serie tv Netflix The Witcher. Nei panni del protagonista sarà infatti introdotto un nuovo interprete, Liam Hemsworth, e gran parte del pubblico aveva dato per scontato che il suo mancato ritorno nello show fosse dovuto ai suoi impegni con Superman...

Nonostante l'hashtag #FireJamesGunn chieda la testa del regista per non aver mantenuto l'accordo con Henry Cavill, l'attore si è invece dichiarato comprensivo e sereno, con un post su Instagram dove scrive: "Il cambio della guardia è qualcosa che può succedere. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a tutti coloro che sono parte del nuovo universo tutta la fortuna e i migliori risultati possibili".