James Gunn ha chiesto a Ryan Reynolds di tornare nel DCU: la sua risposta è epica

Il capo dei DC Studios James Gunn è al vertice dello studio da ormai più di due anni, ma ricorda ancora come se fosse ieri il giorno in cui ha preso il comando delle operazioni. Non appena ha fatto il suo ingresso nello studio, il regista e produttore ricorda bene quando ha chiesto a una star della Marvel di tornare alla DC, ottenendo una risposta comprensibile visto i suoi trascorsi.

Nel corso della sua ospitata al podcast Happy Sad Confused, Gunn ha ricordato i suoi primi giorni come co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran e ha raccontato a chi si è rivolto quando ha iniziato a lavorare allo studio alla fine del 2022.

Il regista ha rivelato di aver parlato brevemente con la star di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds, in merito a un suo ritorno alla DC, avendo Reynolds precedentemente recitato in Lanterna Verde, uno dei cinecomic più detestati di sempre. Considerando che Reynolds ha apertamente deriso Lanterna Verde per anni (anche all'interno della saga di Deadpool), la richiesta ironica di Gunn è stata accolta con una risposta schietta dall'acclamato attore. "Io [scherzando] gli ho chiesto: "Torni?" e lui mi ha risposto: 'Vattene da qui'", ha raccontato.

Ryan Reynolds si confronta con la sua Green Lantern

Lanterna verde ha gravemente intaccato la reputazione di Reynolds come protagonista credibile dopo la sua uscita nel 2011, ottenendo alcune delle recensioni più negative (25% di valutazione critica su Rotten Tomatoes) per un film di supereroi di sempre e risultando un flop al box-office.

Reynolds, che era anche in lizza per interpretare Flash prima ancora di Lanterna Verde, ha abbandonato i film della DC e ha trovato un successo insperato con la Marvel: il suo personaggio di Deadpool è il secondo supereroe che ha incassato di più nella storia dello studio. Deadpool & Wolverine è stato l'apice della carriera di Reynolds nel genere dei supereroi, con il film del Marvel Cinematic Universe che è diventato il film vietato ai minori che ha incassato di più nella storia del cinema (1,338 miliardi di dollari).

Per il suo DC Universe, Gunn ha invece optato per un altro attore come nuovo Hal Jordan in Lanterns, trasposizione per il piccolo schermo dell'amato personaggio. Il regista ha scelto la star di Friday Night Lights, Kyle Chandler. L'attore ha ottenuto l'incarico dopo che Josh Brolin e Matthew McConaughey avevano rifiutato. Aaron Pierre, star di Rebel Ridge, interpreterà inoltre l'altra Lanterna Verde, John Stewart, mentre Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt e Poorna Jagannathan faranno parte del cast di contorno.