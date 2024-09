Lanterns: ecco i due nomi in lizza per il ruolo di John Stewart nella serie DC

Aaron Pierre (The Underground Railroad) e Stephan James (Homecoming) sono emersi come le prime scelte per recitare accanto a Kyle Chandler in Lanterns, la serie tv di alto profilo della HBO basata sui fumetti della DC sulle Lanterne Verdi, secondo quanto appreso da Deadline. Il duo è in trattative per interpretare John Stewart al fianco dell'Hal Jordan di Chandler, ma le fonti avvertono che non è stata fatta alcuna offerta. Un rappresentante della HBO ha rifiutato di commentare.

Questa settimana, la lunga ricerca di un attore per il ruolo di John Stewart è entrata nella sua fase finale, con i nomi di Pierre, James e Damson Idris di Snowfall arrivati alla scelta finale della produzione.

Lanterns: di cosa parla la serie?

La serie creata da Chris Mundy di Ozark, Damon Lindelof di Watchmen e dallo scrittore di fumetti Tom King segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Verdi, Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America.

Gli otto episodi di Lanterns sono prodotti da HBO in associazione con Warner Bros Television e DC Studios. Mundy, che sarà showrunner, Lindelof e King sono co-sceneggiatori e produttori esecutivi. Il progetto, che a giugno ha ricevuto un ordine di serie originale, è uno dei primi titoli che escono dai rinnovati DC Studios.

"John Stewart e Hal Jordan sono due dei personaggi più avvincenti della DC e Lanterns li porta in vita in una storia poliziesca originale che è una parte fondamentale del DCU unificato che lanceremo la prossima estate con Superman", hanno dichiarato i co-presidenti e co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran al momento dell'annuncio della serie.

Pierre ha recentemente interpretato Malcolm X in Genius di Nat Geo: MLK/X e prossimamente darà voce al personaggio principale in Mufasa: Il Re Leone. James, candidato ai Golden Globe per Homecoming e agli Emmy per #FreeRayshawn, è reduce da un ruolo da protagonista in Beacon 23. Per quanto riguarda i lungometraggi, lo vedremo in The Piano Lesson e sta girando War Machine.