Lanterns: Aaron Pierre ottiene il ruolo di John Stewart nella serie

Lanterns, la nuova serie sulle Lanterne Verdi prodotta per HBO, ha trovato il suo secondo protagonista: Aaron Pierre avrà infatti il ruolo di John Stewart.

In precedenza è stato svelato che Kyle Chandler è impegnato nelle trattative per il ruolo di Hal Jordan.

I primi dettagli su Lanterns

La serie è da tempo in fase di sviluppo e vede impegnato un team composto da Chris Mundy, Damon Lindelof e dall'autore di fumetti Tom King.

Aaron Pierre, secondo le indiscrezioni di Variety, avrebbe battuto la concorrenza di colleghi come Stephan James e Damson Idris per diventare protagonista di Lanterns.

L'interprete di John Stewart

Lo show dovrebbe arrivare sugli schermi americani nel 2026 e tra i personaggi coinvolti nella trama sembra ci sia anche Guy Gardner, ruolo affidato a Nathan Fillion nel film Superman, scritto e diretto da James Gunn. Il regista, da alcuni mesi, è inoltre impegnato nel delineare il futuro del DC Universe insieme a Peter Safran.

Le riprese delle puntate dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2025 nel Regno Unito. Alla regia saranno impegnati Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld), che dovrebbe firmare l'episodio pilota, e Lucy Tcherniak che si occuperà di alcune puntate dello show.

Warner Bros Television, HBO e DC Studios si occuperanno dello sviluppo e della produzione della serie.

Nuovi dettagli sullo show

La prima stagione di Lanterns dovrebbe ssere composta da otto episodi e racconterà quello che accade quando la nuova recluta John Stewart inizia a lavorare con il leggendario Hal Jordan, occupandosi di un mistero ambientato sulla Terra seguendo le indagini per un omicidio avvenuto in America.

Pierre ha recentemente recitato nel film Netflix Rebel Ridge, rimasto per tre settimane in vetta alla classifica dei film in inglese più visti sulla piattaforma. Tra gli show in cui ha recitato Aaron ci sono poi Genius: MLK/X con la parte di Malcolm X, The Underground Railroad e Krypton.