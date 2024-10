Lanterns: il regista di Slow Horses dirigerà i primi due episodi

Siamo ancora in attesa di notizie sul casting dei protagonisti di Lanterns, ma ora sappiamo chi dirigerà i primi due episodi della serie HBO.

Siamo ancora in attesa di notizie sul casting di John Stewart, ma ora sappiamo chi sarà al timone dei primi due episodi della prossima serie Lanterns della HBO.

Avevamo sentito che Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld) era in trattative per dirigere l'episodio pilota di Lanterns, ma se questo era vero, evidentemente le trattative sono saltate. THR riporta che James Hawes è stato incaricato di dirigere i primi due episodi della prossima serie DCU.

Hawes è un regista britannico che ha diretto diversi episodi dell'acclamata Slow Horses di Apple TV+. Ha lavorato anche a Penny Dreadful di Showtime, The Mist, L'alienista, Snowpiercer di AMC e Black Mirror.

Si unisce a un team creativo che comprende il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, lo showrunner di Ozark Chris Mundy e lo scrittore di fumetti Tom King. Si dice che siano a bordo anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly.

Lanterns "segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America".

Superman: ecco perché il costume da Lanterna Verde di Nathan Fillion è così criticato

I protagonisti

Kyle Chandler interpreterà il veterano Hal Jordan, mentre è in corso il casting per trovare un attore che interpreti John Stewart. Sembra che la star di Rebel Ridge Aaron Pierre e l'attore di The Piano Lesson Stephan James siano ancora i favoriti.

Manchester by the Sea: Kyle Chandler in un momento del film

Si dice che i DC Studios abbiano offerto il ruolo di Jordan a diverse star molto note, ma si ha l'impressione che il ruolo sia stato "macchiato" dal famigerato film su Lanterna verde interpretato da Ryan Reynolds. Non abbiamo idea se questo sia vero, ma di certo spiegherebbe perché star del calibro di Brolin, Chris Pine e Ewan McGregor abbiano rifiutato l'opportunità.

La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe far pensare a un'uscita nel 2026. Il Guy Gardner di Nathan Fillion, che debutterà nel reboot di Superman di Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Una precedente serie televisiva di Lanterna Verde era in lavorazione prima che Gunn e Safran assumessero la direzione dei DC Studios. Quella versione era stata creata da Greg Berlanti e avrebbe avuto come protagonista Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner. Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 sulle Lanterne Verdi.