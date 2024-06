Lanterns: confermata la data di inizio riprese, quanti anni avranno John Stewart e Hal Jordan?

Continuano gli aggiornamenti relativi alla serie Lanterns, basata sui fumetti di Lanterna Verde e che farà parte del nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Ora è spuntata la data di inizio riprese.

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly sono saliti a bordo del progetto. Il sito riporta anche che la produzione dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe far pensare a un'uscita nel 2026.

Il casting per i protagonisti sarebbe attualmente in corso: la DC sta cercando attori bianchi tra i 43 e i 49 anni per il personaggio di Hal Jordan e attori neri tra i 27 e i 35 anni per quello di John Stewart. Questo sarebbe in linea con le precedenti notizie secondo cui Jordan fungerà da mentore per il più giovane e meno esperto Stewart.

Chi sono gli autori di Lanterns?

Alla fine del mese scorso, lo stesso James Gunn ha annunciato ufficialmente i membri del team creativo che ha riunito per l'attesa serie che debutterà prossimamente sulla piattaforma Max.

Abbiamo appreso che il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, lavorerà alla sceneggiatura dell'episodio pilota insieme a Chris Mundy, showrunner di Ozark, e all'acclamato autore di fumetti Tom King.

Lanterns sarà caratterizzata da un approccio investigativo simile a True Detective, dove i due protagonisti esploreranno un mistero ambientato sulla Terra. Un promettente mix di intrigo e investigazioni interstellari. L'attesa cresce e i fan sono impazienti di vedere come questi creativi talentuosi daranno vita a un nuovo capitolo dell'epopea DC.