Lanterna Verde, Martin Campbell brutale sui motivi del flop: "Il nostro villain era una nuvola con la faccia"

All'epoca della regia di Lanterna Verde, Martin Campbell arrivava dalle esperienze dietro la macchina da presa nella saga di James Bond. Tuttavia, il film si rivelò un flop clamoroso.

Quattordici anni dopo, Campbell è tornato a parlare del film, analizzando con grande onestà ciò che contribuì ad un insuccesso che non rimane certo l'unico nel campo dei cinecomic.

Il problema del villain di Lanterna Verde

Intervistato da Variety per il suo ultimo film Cleaner, Martin Campbell ha dedicato qualche minuto a Lanterna Verde: scarsa familiarità con il genere e mancanza di entusiasmo nel realizzarlo hanno contribuito al flop.

"Non ha avuto successo credo per diversi motivi ma il motivo per cui l'ho fatto è semplicemente perché non ne avevo mai realizzato uno prima d'ora. Onestamente, se vuoi fare un film di supereroi devi appartenere un po' a quel mondo, devi esserne entusiasta. Devi avere un background che ti renda parte di quel mondo e che ti abbia già coinvolto in altri progetti. E io non lo ero".

Primo piano di Ryan Reynolds in Lanterna Verde

Il problema forse era anche il villain Sinestro:"Tutti i personaggi sono fedeli ai fumetti, li ho letti tutti. Non sto dando la colpa a quello ma sto semplicemente dicendo che non credo la sceneggiatura fosse eccezionale. Inoltre, sentivo che Parallax, il nostro villain, era solo una nuvola con una faccia sopra. Letteralmente, era soltanto quello".

La trama di Lanterna Verde e un finale diverso

La trama di Lanterna Verde racconta la storia di Hal Jordan (Ryan Reynolds), un pilota alquanto spericolato che vive con il peso della morte del padre. Direttamente dal pianeta Oa, le Lanterne Verdi scelgono Hal come eletto per diventare parte del gruppo.

Martin Campbell ha dichiarato che il film, nell'ultimo terzo, avrebbe avuto uno sviluppo differente ma è stato eliminato a causa di mancanza di budget.

Ryan Reynolds in una scena di Lanterna Verde

Nel cast del film diretto da Martin Campbell e uscito nelle sale cinematografiche nel 2011 anche Blake Lively, futura moglie proprio di Ryan Reynolds, Peter Sarsgaard, Mark Strong nei panni del villain Sinestro, e il premio Oscar Tim Robbins. In seguito, Reynolds troverà successo con i cinecomic grazie al personaggio di Wade Wilson/Deadpool.