Deadpool & Wolverine diventa il film vietato ai minori con il miglior incasso di sempre

Deadpool & Wolverine ha stabilito il nuovo record di incassi di un film americano vietato ai minori, superando quota 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

La cifra è stata raggiunta grazie ai 516,8 milioni ottenuti negli Stati Uniti e i 568,8 guadagnati ai box office internazionali.

Il nuovo record

Nell'ottobre 2019 il film Joker, con star Joaquin Phoenix, aveva superato proprio Deadpool che, nel 2016, aveva guadagnato 783 milioni di dollari.

Il progetto, il cui sequel verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, si era invece fermato a 1 miliardo e 79 milioni di dollari incassati.

Una scena di Deadpool 3

Le avventure dell'irriverente mercenario con star Ryan Reynolds, che hanno potuto contare anche sul ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan, diventano così il secondo film americano vietato ai minori a oltrepassare la cifra di 1 miliardo di dollari.

Deadpool & Wolverine sembra inoltre in grado di aumentare prossimamente i propri incassi.

Disney ottiene inoltre un secondo successo dopo quello di Inside out 2, anche in quel caso andato oltre 1 miliardo.

Deadpool & Wolverine: una love story per celebrare il passato (attendendo un futuro in ritardo)

Il successo del sequel

Il film diretto da Shawn Levy ha registrato i migliori risultati nel Regno Unito (58,7 milioni), Cina (57,1 milioni) e Messico (39,6 milioni). In Italia è arrivato a quota 16,5 milioni.

Kevin Feige, in un ironico messaggio condiviso sui social, ha ringraziato per il risultato ottenuto, ribadendo che "è fantastico vedere che gli spettatori stanno amando questo film quanto noi abbiamo amato realizzato. Valeva la pena avere tutte quelle conversazioni!".

Sul secondo foglio, infatti, c'è una divertente lista di sostanze illegali e parole che non dovevano essere pronunciate nel film.