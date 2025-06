James Gunn: "Batman è il mio problema più grosso nel DC Universe"

Per il co-CEO dei DC Studios avere a che fare con le varie iterazioni dell'Uomo Pipistrello non è un gioco da ragazzi e il trattamento da riservare al personaggio gli sta dando non pochi grattacapi.

Quando ha accettato la direzione dei DC Studios insieme a Peter Safran, James Gunn sapeva che avrebbe dovuto fare i conti coi personaggi di Superman, Batman e Wonder Woman, cuore della proprietà DC. Se Superman l'ha affrontato di petto realizzando un nuovo lungometraggio e per Wonder Woman si vocifera la stessa sorte più avanti, il problema più grosso da affrontare riguarda Batman.

"Batman è il mio problema più grande in tutta la DC in questo momento", ha confessato il regista a Rolling Stone. "Non sto scrivendo io Batman, ma sto lavorando con lo sceneggiatore di Batman e stiamo cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman. Quindi, al di là di ciò che sto facendo nei progetti in corso, le nostre due priorità sono finire le sceneggiature di Wonder Woman e Batman."

L'Uomo Pipistrello osserva Gotham City dall'alto

Cosa riserva il futuro agli eroi DC?

Come annunciato da Gunn la scorsa settimana, un film su Wonder Woman è attualmente in fase di scrittura e a quanto pare sta prendendo forma più velocemente di un film su Batman per un semplice motivo. Il personaggio è meno inflazionato e ha avuto meno film a lei dedicati. "Credo che Wonder Woman sia in realtà più facile per me, perché non ci sono state così tante rappresentazioni di Wonder Woman", ha spiegato James Gunn. "Ogni singola storia di Batman è stata raccontata. Sembra che metà dei fumetti usciti dalla DC negli ultimi 30 anni abbiano Batman. È il supereroe più famoso al mondo e il più popolare. La gente lo ama perché è interessante, ma avere così tante versioni in giro può anche renderlo noioso. Quindi, come si crea una proprietà che sia divertente da guardare?"_

The Batman, ispirato al costume di Batman: Earth One?

Questo è il motivo per cui uno dei titoli della prima fase del DC Universe, The Brave and the Bold, è al momento in standby. "Batman deve avere una ragione per esistere, giusto?" ha detto, proseguendo il ragionamento. "Perciò Batman non può arrivare per caso, non possiamo dire semplicemente 'Oh, stiamo facendo un film su Batman perché Batman è il personaggio più importante di tutta la Warner Bros.', che poi è la verità. Deve esserci bisogno di lui nel DCU e c'è bisogno che non sia uguale al Batman di Matt Reeves. Ma al tempo stesso non mi interessa un Batman divertente e kitsch. Credo di avere un modo per farlo, ma devo parlare con lo sceneggiatore per assicurarmi che possiamo renderlo realtà."