James Bond: la produttrice svela i piani per la saga dopo l'addio di Daniel Craig

I fan dell'iconico James Bond dovranno aspettare ancora un po' per vedere chi sarà il prossimo 007, secondo quanto dichiarato dalla produttrice del franchise Barbara Broccoli.

In una recente intervista concessa al Guardian, Broccoli ha dichiarato che i dirigenti "non hanno nemmeno iniziato" a lavorare sulla nuova direzione del franchise, aggiungendo che c'è una "grande strada da percorrere" prima che il personaggio di James Bond venga "reinventato per il prossimo capitolo".

Broccoli ha elogiato il contributo di Daniel Craig, che si è ritirato dal ruolo di James Bond nel 2021 dopo l'uscita di No Time to Die.

"Daniel [Craig] ci ha dato la possibilità di sfruttare la vita emotiva del personaggio... e anche il mondo era pronto per questo", ha detto Broccoli, aggiungendo che voleva "concentrarsi su come sarebbe stato un eroe del 21° secolo".

Per quanto riguarda il personaggio stesso, per Broccoli è chiaro che James Bond esiste come prodotto dei tempi che stiamo vivendo.

"Torno indietro a 'GoldenEye' quando tutti dicevano: 'La guerra fredda è finita, il muro è finito, Bond è morto, non c'è bisogno di Bond, tutto il mondo è in pace e ora non ci sono cattivi' - diamine quanto erano in errore!". ha sottolineato Broccoli.

Anche se ci vorrà un po' di tempo prima che un nuovo film di Bond arrivi nelle sale, il pubblico potrà consolarsi con la serie "007 Road to a Million", la prima apparizione del marchio James Bond in TV. Condotta dalla star di Succession Brian Cox, questo game show seguirà coppie di concorrenti mentre affrontano sfide ambientate in luoghi legati a Bond.

Alla domanda se sono previsti altri spin-off televisivi su James Bond, Broccoli ha risposto: "Il nostro obiettivo è realizzare i film. Quando iniziamo a lavorare a un film di James Bond, concentriamo tutta la nostra attenzione per tre o quattro anni, quindi è questo il nostro obiettivo".

Ha continuato: "Facciamo i film di James Bond per il grande schermo e tutto ciò che riguarda i film di James Bond è destinato al pubblico di tutto il mondo in quel formato, non lo faremo mai per la televisione".