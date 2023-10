James Bond: il trailer dell'adventure game show con Brian Fox scioccherà il pubblico

In arrivo su Prime Video il 10 novembre un adventure game show che vederà i giocatori impegnati in complicate sfide e prove degne di un agente segreto, ecco il teaser con Brian Cox, padrone di casa della serie.

Dopo l'esperienza di Succession, Brian Cox cambia completamente genere. L'attore inglese si prepara ad assumere il ruolo di "Controller" nel nuovo adventure game show 007: Road to a Million, che sarà presentato in anteprima su Prime Video il mese prossimo.

Il teaser dello show diffuso ieri, in concomitanza con il James Bond Day. mostra i concorrenti che fanno di tutto per vincere un ambito premio. Nella clip, si sente la voce fuori campo di Brian Cox dire: "Ho calato persone vere in un'avventura di James Bond per vincere 1 milione di sterline (1,21 milioni di dollari)", mentre i giocatori vengono mostrati mentre compiono acrobazie casalinghe, come arrampicarsi su una gru e saltare dal tetto di un vagone del treno in movimento a quello successivo.

In qualità di "Controller", Cox imposta le "sfide ispirate a James Bond" monitorando le missioni dei giocatori e divertendosi di fronte alle sfide complicate e spesso implacabili.

"L'unica cosa che li ostacola sono io" prosegue la voce dell'attore, con quella sua inconfondibile cadenza di Logan Roy.

Le imprese nel game show non sembrano tutte terrificanti, una coppia riesce a volare in un'Aston Martin, ma ci sono ragni, esplosioni e complicate acrobazie, quindi vincere il jackpot non sarà facile. Le location mostrate nel trailer sono sicuramente degni di una spia di livello mondiale, poiché i giocatori vengono visti affrontare pericoli e intrighi nelle Highlands scozzesi, nell'isolato deserto di Atacama in Cile, nelle strade di Venezia, in Italia e nelle Alpi svizzere.

007: Road to a Million, frutto dei produttori della serie di film di James Bond, sarà presentato in anteprima con tutti gli otto episodi su Prime Video il 10 novembre.