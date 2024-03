James Bond, George Lazenby promuove Aaron Taylor-Johnson nel ruolo: 'Ha ciò che serve'

L'ex-James Bond di Al servizio segreto di Sua Maestà è convinto che l'attore di Kraven sia adatto anche se non crede abbia già la parte in tasca

Negli ultimi giorni si sono rincorsi i rumor sul possibile ingaggio di Aaron Taylor-Johnson come nuovo James Bond e successore di Daniel Craig nel franchise. Mentre si cerca di capire se l'attore abbia effettivamente ricevuto l'offera, quest'ultimo ha tutto l'appoggio di un ex-007, ovvero George Lazenby.

La star di Agente 007, al servizio segreto di sua maestà (1969) ha dichiarato a TMZ, in una recente intervista, di ritenere che Taylor-Johnson abbia le carte in regola per essere Bond, poiché "in grado di gestire le acrobazie e tutte le donne che amano gli uomini in smoking".

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

Taylor-Johnson è stato interpellato innumerevoli volte, facendo sempre più finta di niente man mano che le voci aumentavano. Lo scorso agosto, aveva dichiarato di essersi concentrato sulla promozione del prossimo film della Sony per l'Universo Spider-Man, Kraven il Cacciatore, dove interpreta l'omonimo villain.

"Ho passato due anni a fare Kraven. Quindi alla fine di tutto il duro lavoro che abbiamo fatto per cercare di arrivare a questo punto... ecco dove mi trovo adesso. Mi concentro solo sulle cose che posso avere tra le mani in questo momento. Quello che ho davanti a me in questo momento".

Nessun nome ancora in lizza?

In precedenza, la produttrice Barbara Broccoli aveva rivelato che la produzione non aveva ancora stilato una rosa di candidati per la parte:

"Nessuno è in corsa", aveva esordito l'anno scorso. "Stiamo valutando che direzione prendere con il personaggio, ne stiamo parlando. Non c'è una sceneggiatura e non possiamo proporne una finché non decidiamo come affrontare il prossimo film perché, in realtà, si tratterà di una reinvenzione di Bond. Stiamo reinventando chi è e questo richiede tempo. Direi che mancano almeno due anni alle riprese".

Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond? Il suo provino avrebbe fatto impazzire i produttori

"Può essere di qualsiasi colore, ma sarà un maschio", aveva aggiunto Broccoli alla stampa quando le era stato chiesto se ci sarebbero stati cambiamenti radicali. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessata a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così".