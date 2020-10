Daniel Craig ha voluto dare un consiglio al prossimo attore che interpreterà James Bond nei film futuri della saga di 007, dopo che lui avrà detto addio al ruolo con l'uscita di No Time To Die, attualmente posticipata alla primavera del 2021.

Dovranno trascorrere ancora un po' di mesi prima di poter vedere al cinema No Time to Die, 25esimo film della saga di James Bond. Per ingannare l'attesa, però, l'attore Daniel Craig ha scelto di portarsi avanti e di rivolgersi sin da ora a colui che erediterà il ruolo di 007.

Quello dell'attore britannico è più che altro un consiglio su come gestire al meglio un impegno del genere, con tutte le aspettative ed i paragoni che ne derivano. "Non mandare tutto a puttane", ha detto Craig senza mezzi termini lunedì durante la sua apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, aggiungendo "È una cosa bellissima e sorprendente. Lascialo meglio di quando l'hai trovato". Le sue sono parole che lasciano trasparire tutto l'affetto che ha maturato nel corso degli anni nei confronti di Bond, e quindi il desiderio che chi arriverà dopo riesca ad approcciarsi a lui nel migliore dei modi, rendendogli la giustizia che merita.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

Craig ha anche accennato al rilascio ritardato di No Time to Die, che è stato recentemente rimandato per una seconda volta a causa della chiusura delle sale cinematografiche in molte zone del mondo. "Questa cosa è solo più grande di tutti noi", ha detto a Fallon. "Vogliamo solo che le persone vadano a vedere questo film nel modo giusto e in modo sicuro". L'attore ha aggiunto: "Vogliamo far uscire il film contemporaneamente in tutto il mondo e questo non è il momento giusto. Quindi incrociamo le dita affinché il 2 aprile possa essere il nostro appuntamento definitivo". No Time to Die doveva uscire originariamente nell'aprile 2020, ma è stato poi posticipato al 12 novembre nel Regno Unito e al 20 novembre negli Stati Uniti.

Daniel Craig ed Eva Green in una scena del film Casino Royale

Ricordiamo che Daniel Craig ha interpretato l'agente segreto più famoso del cinema per cinque film, da Casino Royale a No Time To Die, passando per Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. L'attore si è aggiunto così al gruppo di star che nel corso dei decenni hanno prestato il proprio fascino al personaggio creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming, ovvero Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby e Timothy Dalton.