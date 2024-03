James Bond, anche Pierce Brosnan approva Aaron-Taylor Johnson come nuovo 007

Dopo l'approvazione di George Lazenby, anche un altro ex-James Bond del passato ha dato il suo benestare all'eventuale nomina di Aaron Taylor-Johnson come nuovo 007 della saga. Stiamo parlando di Pierce Brosnan.

Brosnan, che ha interpretato l'agente dei servizi segreti in Goldeneye, 007 - Il domani non muore mai, 007 - Il mondo non basta e 007 La morte può attendere, è intervenuto al The Ray D'Arcy Show di RTÉ Radio e ha parlato di quando ha condiviso la scena con Taylor-Johnson nel film del 2009 Gli ostacoli del cuore, in cui hanno interpretavano padre e figlio.

"È stato grandioso ne Gli ostacoli del cuore", ha dichiarato Brosnan. "Quindi, sì, ho letto le notizie sulle sue possibilità di diventare Bond, quindi mi piacerebbe molto che fosse così".

Bullet Train: un primo piano di Aaron Taylor Johnson

Nel corso dell'intervista, come Lazenby, ha poi dichiarato che Taylor-Johnson ha già tutte le carte in regola per interpretare la prossima iterazione del personaggio: "Mi piacerebbe molto che fosse lui. Penso che abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond. Davvero molto".

Anche Jonathan Pryce, che ha interpretato il cattivo di Bond al fianco di Brosnan ne Il domani non muore mai, ha appoggiato Taylor-Johnson. Parlando a Good Morning Britain la scorsa settimana, Pryce ha commentato: "È diventato un attore meraviglioso e quando era un po' più giovane ha fatto questo straordinario film d'azione in cui interpretava un supereroe. Ed è fantastico, guardatelo ora, è vestito di nero, è bello e sì, sarebbe un grande Bond".

Taylor-Johnson non smentisce le voci

Taylor-Johnson è stato interpellato innumerevoli volte, facendo sempre più finta di niente man mano che le voci aumentavano. Lo scorso agosto, aveva dichiarato di essersi concentrato sulla promozione del prossimo film della Sony per l'Universo Spider-Man, Kraven il Cacciatore, dove interpreta l'omonimo villain.

James Bond, Aaron Taylor-Johnson ha incontrato i produttori della saga? Gli ultimi rumor

"Ho passato due anni a fare Kraven. Quindi alla fine di tutto il duro lavoro che abbiamo fatto per cercare di arrivare a questo punto... ecco dove mi trovo adesso. Mi concentro solo sulle cose che posso avere tra le mani in questo momento. Quello che ho davanti a me in questo momento".