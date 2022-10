James Bond, i produttori negano la possibilità di ingaggiare un attore giovane: "il nostro 007 è un veterano"

Nessun attore giovane verrà preso in considerazione come prossimo James Bond, visto che il personaggio è un veterano.

Il prossimo James Bond sarà un veterano. parola dei produttori del franchise Barbara Broccoli e Michael G. Wilson i quali negano l'intenzione di ingaggiare un attore giovane peer il ruolo dello 007 più amato di sempre.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

Nel corso di una conversazione tenutasi presso il British Film Institute per commemorare il 60° anniversario del personaggio di James Bond, Michael G. Wilson ha rivelato che tutti gli attori giovani lanciati nella corsa per il prossimo Bond, come Jacob Elordi e Tom Holland, non verranno presi in considerazione peer una questione anagrafica.

"Abbiamo provato a guardare i giovani in passato", ha detto Wilson, tramite Deadline. "Ma cercare di visualizzarlo così non funziona. Ricordate, Bond è già un veterano. Ha una certa esperienza. È una persona che ha attraversato le guerre. Probabilmente è stato nel SAS o qualcosa del genere. Non è un ragazzo del liceo che puoi buttare nella mischia. Ecco perché funziona con un attore con più di trent'anni".

James Bond: Prime Video è la nuova casa dell'Agente 007

Con l'addio di Daniel Craig, i fa sono in trepidante attesa per conoscere chi sarà il prossimo James Bond. Idris Elba ha smentito le voci sul fatto che fosse nella rosa dei candidati. Pare che anche Regé-Jean Page e Tom Hardy siano stati presi in considerazione, tuttavia, il prossimo film di Bond verrà realizzato tra almeno due anni.

Michael G. Wilson ha rivelato inoltre che ogni candidato al ruolo di Bond deve sostenere un provino recitando una scena di "Dalla Russia con amore", film del 1963 con Sean Connery. La sequenza include Bond di Connery che affronta il membro militare sovietico Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) mentre è nel suo letto, con indosso solo una collana girocollo:

"Usiamo sempre la stessa scena, ed è quella in Dalla Russia con amore in cui Bond torna nella sua stanza dopo l'assassinio, inizia a togliersi la maglietta e sta per fare il bagno. Poi sente qualcosa, prende la pistola, entra e trova la ragazza nel letto. Quello era il test che usiamo. Chiunque riesca a portare quella scena è giusto per Bond. È difficile da fare".